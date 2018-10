Les Américains sont vite pour nous livrer leur lait

Sur l’étiquette de ce lait produit par la multinationale de boissons gazeuses, on y lit bel et bien « Produit des États-Unis ».

Le lait Fairlife est ultrafiltré, sans lactose et contient 50 % moins de sucre et 50 % plus de protéines, selon le fabricant. Ce produit n’est pas soumis aux prix minimum et maximum établis au Québec, puisqu’il ne s’agit pas d’un lait « régulier ».