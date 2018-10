Les premiers looks de la collection de H&M x Moschino sont ENFIN dévoilés et on capote

Après avoir annoncé la collaboration entre H&M et Moschino à Coachella en avril dernier, le grand dévoilement approche à grands pas, puisque nous avons enfin un aperçu de la campagne publicitaire qui met en vedette nulle autre que Gigi Hadid. YAS!

La collaboration devrait faire revivre certaines pièces sorties tout droit des archives des collections de Jeremy Scott, le directeur créatif de la griffe, et du fondateur Franco Moschino.

Les fans de la marque peuvent s’attendre à des vêtements ludiques et humoristiques avec beaucoup de vitalité. Il y aura également une gamme complète d’accessoires et quelques surprises supplémentaires.

Avec des tissus argentés, dorés et brillants qui sont contrastés avec beaucoup de couleurs neutres, vous voudrez assurément mettre la main sur plusieurs vêtements signatures de cette collabo de feu.

Les chaînes reviennent en force cette saison et Jeremy Scott semble avoir un immense coup de cœur pour cet accessoire, puisqu’il les a intégrées un peu partout dans la collection.

En plus de Gigi Hadid, on peut compter dans la campagne publicitaire les mannequins Vittoria Ceretti, Rianne Von Rompaey, Stella Maxwell, Soo Joo Park, Imaan Hammam, Yasmin Wijnaldum, Oumie, Valentina Sampaio et Leyna Bloom.

La collection sera disponible en magasins et en ligne dès le 8 novembre prochain.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!