Michael Bloomberg confirme qu’il est désormais démocrate

Le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg, qui n’exclut pas de se présenter à la présidentielle américaine en 2020, a annoncé mercredi qu’il s’était ré-enregistré comme démocrate, après avoir été républicain et indépendant.

«À des moments clés de l’histoire américaine, l’un des deux partis a fait office de rempart contre ceux qui menaçaient notre Constitution (...) Nous avons besoin des démocrates pour apporter les contrôles (du pouvoir) et les équilibres dont notre pays a cruellement besoin», a expliqué l’homme d’affaires de 76 ans sur Instagram.

Aux États-Unis, quand les électeurs s’enregistrent sur les listes électorales, ils choisissent en général le parti pour lequel ils ont l’intention de voter, même s’ils peuvent aussi choisir de n’être affilié à aucun.

Le fondateur de la société d’informations financières qui porte son nom a indiqué qu’il déciderait, dans les semaines qui suivent les élections parlementaires de mi-mandat le 6 novembre, s’il se présenterait à la présidentielle 2020.

M. Bloomberg, qui a été maire de New York pour trois mandats consécutifs, à deux reprises comme républicain, et une fois comme indépendant, avait déjà indiqué ces dernières semaines que s’il se présentait en 2020, ce serait comme démocrate.

En attendant sa décision, lui qui, jusque-là, soutenait financièrement des candidats des deux côtés de l’échiquier politique a prévu de dépenser pour les élections de novembre 80 millions de dollars, pour soutenir uniquement des candidats démocrates.