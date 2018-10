Montréal accueillera un sommet sur l’intelligence artificielle

Un sommet sur l’intelligence artificielle se tiendra à Montréal durant trois années de suite, de 2019 à 2021.

Tourisme Montréal a annoncé un partenariat avec Inspired Minds, la compagnie londonienne fondatrice du Word Summit AI, pour que le volet des Amériques se tienne dans la métropole sur trois ans.

«Nous sommes très fiers d'accueillir les prochaines éditions du World Summit AI. La qualité de nos centres de recherche et le dynamisme de notre écosystème d'innovation font de Montréal la ville idéale pour échanger sur les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle», a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Tourisme Montréal soutient que cette entente permettra d’attirer 6000 participants, ce qui représente 32 500 nuitées dans les hôtels montréalais.

«Je suis extrêmement heureux que cette collaboration entre Tourisme Montréal et Inspired Minds ait permis cette magnifique nouvelle pour Montréal. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires montréalais en intelligence artificielle et plus particulièrement Yoshua Bengio de l'Université de Montréal et d'Element IA pour leur collaboration essentielle à ce type de démarche», a déclaré Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Depuis quelques années, Montréal fait sa marque dans le domaine de l’intelligence artificielle. Des géants comme Google, Microsoft, IBM, Samsung et Facebook ont ainsi choisi d'implanter des laboratoires de recherche dans ce domaine dans la métropole.