Orignal, un début de saison difficile

Depuis le temps qu’on l’attendait, l’inventaire du troupeau de chevreuils de l’île d’Anticsoti est en train de se faire. Le dernier inventaire remontait à plus de 10 ans alors que le chiffre véhiculé avait été de 166 000 bêtes. Au fil des ans, la majorité des chasseurs qui ont fréquenté l’Île ont bien compris que ce chiffre ne tenait plus. Maintenant, les paris sont ouverts. Personnellement, si on atteint le chiffre de 100 000, ça serait une grande révélation pour moi.

Caribous de la George

Le troupeau de caribous de la rivière George ne cesse de diminuer. Le dernier inventaire en juillet dernier démontre qu’il n’y a que 5500 caribous dans le troupeau. Cela représente un déclin de 38 % par rapport à l’inventaire précédent en 2016 et de 99 % depuis 1993, l’année où le troupeau était au sommet en termes d’individus. Le troupeau est donc en décroissance depuis plus de 25 ans. On a noté une amélioration récente de la survie des femelles et des faons, mais cela n’a pas empêché la baisse qui se continue. La chasse sportive a été suspendue en 2012 pour une durée indéterminée. La chasse des autochtones se poursuit toujours.