Pour rester près de la communauté

Au milieu d’une semaine sans matchs, les joueurs de l’Impact avaient rendez-vous dans un club de golf, mercredi, pour participer au 3e tournoi de footgolf de la Fondation Impact de Montréal.

La fondation, qui tient trois événements annuels importants pour son financement, a amassé 40 000 $ avec la participation de 144 joueurs venus braver le superbe parcours du club Saint-Raphaël, à L’Île-Bizard. Notons que, lors de la première édition, on avait amassé 27 000 $. Il s’agit d’une très belle progression.

Joey Saputo, qui semble toujours bien s’amuser lors de ces événements, a rappelé que la fondation fait partie de l’ADN de l’organisation dont il est le président.

« C’est extrêmement important de rester près des gens. Avant d’entrer dans la MLS, on était une OSBL et on a toujours dit que tous les excédents allaient aux jeunes. »

« Quand on est entré dans la MLS, la structure de la ligue ne nous permettait pas de faire ça, c’est à ce moment-là qu’on a créé la fondation. C’est la continuité de faire ce qu’on faisait avant d’être dans la MLS. »

Réunion

Carmie Saputo, qui préside la fondation, a elle aussi mis l’accent sur l’importance de rendre les joueurs accessibles aux partisans et à la communauté.

« Pour nous, c’est très important de les rassembler avec les gens de la communauté pour rendre les joueurs accessibles et de connaître notre équipe à un niveau plus humain. »

« On voulait faire une activité extérieure, mais aussi quelque chose d’accessible aux gens. Ce n’est pas une soirée, mais plutôt un événement qui ne prend que quelques heures. »

« Je suis tellement fière de nos joueurs parce qu’ils participent, ils sont contents et sont vraiment généreux de leur temps. Ça aide beaucoup la fondation. »

Outre ce tournoi, la fondation organise aussi la soirée de gala C’est mieux en bleu, de même que le tournoi de soccer corporatif, la Coupe Centraide.

Pour les enfants

Comme la Fondation des Canadiens pour l’enfance, la Fondation Impact de Montréal travaille d’abord au profit des enfants.

D’ailleurs, comme le fait l’organisation des Canadiens avec ses patinoires extérieures, la fondation de l’Impact veut laisser une trace dans la vie des gens.

« On continue à remplir nos engagements, on a aussi construit notre premier mini-terrain multisports au parc Champdoré et on est en train de discuter pour en avoir un autre très bientôt. »

Ce ne sont pas les quartiers qui manquent dans la grande région de Montréal pour installer ce type de terrain.

Carmie Saputo et ses bénévoles n’ont donc pas tôt fait de se reposer sur leurs lauriers parce qu’il y aura toujours du travail à faire.

Compétition amicale entre les joueurs

Photo Pierre-Paul Poulin

Le plaisir était évident chez les joueurs de l’Impact qui étaient bien heureux de sortir de leur routine habituelle le temps d’une journée, mercredi.

Comme on a affaire à des athlètes professionnels, on peut se douter que la compétition a été ferme avant même que le premier d’entre eux ne s’élance du premier tertre de départ.

« Il y a peut-être une compétition à l’interne, a reconnu le gardien Evan Bush. Il n’y a pas de gageure, ça, c’est sûr, la ligue nous l’interdit. »

Bush s’est assuré que l’on voit bien son clin d’œil, parce qu’on se doute bien que quelques dollars ont été en jeu, ou du moins un repas.

Attention à l’aine

Bush, qui disputait son troisième tournoi de footgolf, entendait bien utiliser son expérience pour remporter le titre, qui est allé à Wandrille Lefèvre lors des deux premières éditions. Le titre était vacant puisque l’arrière central n’est plus membre de l’équipe.

« C’est généralement celui qui est prêt à avoir l’aine un peu tendue pour les prochains jours qui va l’emporter », a souligné Bush.

Au moins, le gardien savait à quoi s’attendre et savait aussi que c’est le joueur qui serait prêt à subir des douleurs à l’aine pendant quelques jours qui risquait de l’emporter.

« On ne s’échauffe pas vraiment, on porte des chaussures de tennis parce que les crampons sont prohibés, alors il faut faire attention », a-t-il mentionné pour expliquer les douleurs anticipées.

« Je mise sur le jeu mental. Si je me rends rapidement compte que les joueurs autour de moi sont meilleurs, je vais vite commencer à les narguer », a ajouté Quincy Amarikwa, qui était un novice lors de l’événement.

Plus précis que puissant

En fin analyste, Bush a souligné qu’il avait possiblement trouvé la bonne formule.

« Je suis un vétéran expérimenté de cette compétition, a-t-il blagué. La première fois, je croyais qu’il fallait miser sur la puissance, alors qu’au ras du sol la balle roule plus longtemps. Je mise donc sur la précision. »

Blague à part, le gardien a reconnu que les joueurs apprécient ce genre d’événement qui leur permet d’aller à la rencontre du public.

« C’est un bel événement pour de belles causes qui sont importantes pour le club. »

« Ça nous permet de nous voir en dehors du terrain, en plus de passer du temps avec des gens qui aiment l’équipe. »

Par ailleurs, Bush a bien aimé être près de la maison, lui qui habite l’Ouest-De-L’Île. « J’ai eu le temps d’aller porter mes enfants à l’école, de relaxer et de prendre mon temps, alors que, d’habitude, je suis en train de traverser la ville pour aller à l’entraînement. »