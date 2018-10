Programmation musclée pour les cinq ans du Club illico

Pour ses cinq ans, le Club illico s'offre une programmation musclée regroupant des séries originales québécoises attendues et des productions documentaires audacieuses.

Au cours des derniers mois de l'année et l'an prochain, la plateforme de Vidéotron sera le lieu où convergeront plusieurs vedettes de la télé, mais aussi le théâtre de rencontres qui ont tout le potentiel d'ébranler, a-t-on affirmé mercredi lors du dévoilement de l'offre 2018-2019.

Le 10 janvier marquera le retour de Patrick Huard à la télé le temps de 10 épisodes. Il sera tête d'affiche de la série Les honorables, avec Macha Grenon et Mylène Mackay, où il devra composer avec une fêlure du système judiciaire qui a permis au meurtrier de l'une de ses filles d'être acquitté.

L'hiver sera également synonyme des retrouvailles de Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, qui nous ont donné l'excellente série Minuit, le soir. Intitulé Appelle-moi si tu meurs, leur plus récent projet qui sera présenté en mars verra Claude Legault devenir flic et Denis Bernard jouer au mafieux. Pas policière, l'oeuvre sera plutôt centrée sur leur amitié impossible.

Bien qu'il soit encore en train d'écrire les derniers épisodes, le romancier Martin Michaud ramènera pour sa part les enquêteurs Victor Lessard et Jacinthe Taillon l'automne prochain. Leurs aventures s'inscriront dans la suite logique des événements de la deuxième saison. L'assassinat d'un journaliste et le passé du père de Victor Lessard seront au cœur de l'intrigue.

Intrigants documentaires

Misant aussi sur les séries documentaires, le Club illico se lancera plus souvent dans la recherche de la vérité.

Il faudra toutefois être patient, car la prometteuse nouveauté Meurtriers sur mesure s'intéressant au meurtre de Sandra Gaudet, 14 ans, de Val-d'Or, survenu en mars 1990, ainsi qu'à Billy Taillefer et Hugues Duguay, les deux hommes reconnus coupables de ce crime, ne sera dévoilée qu'à l'automne prochain. Qu'à cela ne tienne, la prémisse consistant à prouver que l'enquête policière a été bâclée est suffisante pour justifier l'attente.

Aussi, l'excellente minisérie Pablo Escobar raconté par son fils, vendue dans tout près de 30 pays et proposée à la fin de novembre l'an dernier aura droit à une suite, Tata. Surnommée ainsi, Maria Victoria Henao, la veuve de Pablo Escobar, racontera son histoire en commençant par leur rencontre.

Ados et humour

Diffuseur de populaires séries destinées aux ados, le Club illico donnera le coup d'envoi de la deuxième saison de L'Académie dès jeudi. Outre les trois amies autour de qui tout gravite, une nouvelle prof incarnée par Macha Limonchik viendra mettre du piquant.

De plus, on prépare le retour de l'équipe de La dérape pour le printemps prochain. Toujours passionnée de course, Julia songera à délaisser le karting pour la Formule 1600. Confiné à un fauteuil roulant, Rick devra pour sa part composer avec une réalité difficile à accepter.

Avant, le 15 novembre, avec Léo, ses collègues de Dubeau Gâteau et les autres habitants de Walton, Fabien Cloutier ouvrira les portes de son univers comique, mais aussi touchant, de Léo.

Après cinq ans, le Club illico c'est :

- Un total de 350 millions de visionnements

- La production de 16 séries originales

- La diffusion de 50 séries exclusives

- Le partage de plus de 6000 contenus

- Une portée de 400 000 foyers au Québec