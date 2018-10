Le ministre libéral sortant et député réélu dans Jean-Talon, Sébastien Proulx, sera leader parlementaire de l’opposition officielle, une nomination qui ne le disqualifie pas pour autant de la course à la chefferie.

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, en a fait l’annonce mercredi après-midi.

Il s’agit d’un rôle que M. Proulx a déjà joué par le passé, à l’époque où l’Action démocratique du Québec formait l’opposition officielle, en 2007-2008.

Cette expérience passée a d’ailleurs pesé dans la balance. « Non seulement il a la compétence, mais il est également le seul élu qu’on a à Québec. Pour M. Arcand, c’est important d’envoyer un message à l’effet que les régions sont importantes », a expliqué Cynthia St-Hilaire, attachée de presse du chef de l'opposition officielle.

Considérant que la coutume impose aux officiers une certaine neutralité, il reste à voir si M. Proulx sera ou non sur les rangs pour succéder à Philippe Couillard.

« M. Proulx n’a pris aucune décision à l’heure actuelle concernant une éventuelle course à la chefferie, a souligné Mme St-Hilaire. Il n’y a rien dans les statuts du parti qui empêche sa nomination. »

Advenant qu’il décide de briguer le leadership du parti, « il y aura des mesures nécessaires qui seront prises en fonction de sa décision », a-t-elle signalé.

Un parti à « rebâtir »

Les députées Filomena Rotiroti et Nicole Ménard conservent quant à elles les fonctions qu’elles occupaient déjà au sein du caucus libéral, soit respectivement celles de présidente de caucus et de whip.

M. Arcand a aussi retenu les services de Véronique Normandin à titre de chef de cabinet. L’ex-attachée de presse de M. Arcand travaillait depuis le dernier remaniement ministériel du gouvernement Couillard en tant que chef de cabinet de la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, qui a été défaite le 1er octobre dernier.

« Sébastien, Filomena, Nicole et Véronique sont des personnes qui cumulent plusieurs années d'expérience et en lesquelles j'ai pleinement confiance. Nous avons de grands défis à relever au cours des prochaines années afin de rebâtir le Parti libéral du Québec alors je dois pouvoir compter sur une équipe solide et dynamique », a déclaré M. Arcand, par voie de communiqué.

Le conseil des ministres du gouvernement sortant de Philippe Couillard doit par ailleurs siéger une dernière fois, jeudi matin, à 10h.

Les députés libéraux seront les premiers à être assermentés à l’Assemblée nationale, lundi prochain. Les élus de l’aile parlementaire caquiste auront droit aux mêmes honneurs mardi prochain, ceux de Québec solidaire le lendemain, et ceux du Parti québécois, vendredi.

François Legault dévoilera la composition de son conseil des ministres jeudi, le 18 octobre.

- Avec la collaboration de Geneviève Lajoie, Bureau parlementaire