Un automne plus mondain

Des nouveautés arrivent dans la vie jetset montréalaise et vous devez absolument les découvrir. Je commence mon parcours par un restaurant chic et techno qui a pour barman, un robot qui vous concocte des cocktails. Puis, je vous parle de l’ouverture d’un nouveau studio de bien-être adulé par les stars hollywoodiennes et finalement qui dit chic, dit vin, que l’on déniche même à l’épicerie.

Voici trois sorties et découvertes à faire pour un automne mondain en ville.

SORTIR : On fait comme les stars avec le nouveau studio Sweat FX

Photo courtoisie

Pourquoi ne pas suivre la grande tendance hollywoodienne des sœurs Kadarshian, de Gwyneth Paltrow ou encore de Selena Gomez qui ne jurent toutes que par le sauna infrarouge? Avec l’ouverture de Sweat FX, le premier et seul studio exclusivement dédié aux infrarouges à Montréal, les hommes et les femmes pourront bénéficier des bienfaits de cette thérapie purifiante. Lors d’une séance, on rentre dans une chambre individuelle munie d’un sauna. On se déshabille, on s’hydrate et on y reste pendant 40 minutes. La chaleur qui y émane offre plusieurs bienfaits au corps humain : relaxation, détoxification, rajeunissement de la peau, réduction de la cellulite, perte de poids jusqu’à 600 calories par traitement et même l’amélioration de l’humeur.

MANGER : Quand la gastronomie rencontre un robot

Photo courtoisie

J’avais vraiment hâte de vous parler du nouveau restaurant 1616 et de son barman-robot qui acquiesce aux demandes des clients! D’abord, il faut spécifier que les lieux sont conçus sur deux étages : l’espace cocktail au sous-sol avec notre sympathique machine qui s’appelle R1-B1 et la salle à manger pouvant accueillir jusqu’à 75 personnes. Durant le happy hour, j’ai donc fait la connaissance de R1-B1, qui a même commencé à danser à ma demande. J’ai franchement adoré l’expérience et je dois dire que cette créature technologique est surprenante! Parlons bouffe; le chef et artiste culinaire Joris Larigaldie propose une fine cuisine franco-québécoise travaillée à partir des produits du terroir. Tout est franchement délicieux. De plus, chaque table est munie d’un boîtier qui peut se connecter aux cellulaires et cette technologie permet aux clients de communiquer avec le serveur, soit pour la demande d’une facture ou du service de voiturier. C’est assez impressionnant, merci! Mon verdict : Le 1616 n’est pas l’endroit où manger une pizza un mardi soir, mais c’est certainement l’endroit où célébrer de grandes occasions! (1616 Sherbrooke Ouest, Montréal)

BOIRE : Un choix plus raffiné à l’épicerie

Photo courtoisie

La gamme des vins Bù sélectionnés par la sommelière Jessica Harnois, nous propose deux nouveaux produits de l’Espagne. Pour commencer, on nous présente le vin rouge chaleureux Tempranillo aux généreux arômes de fruits noirs avec notes d’épices. Les saveurs de ce jus rubis se marient bien aux fondues, aux viandes rouges grillées et aux charcuteries espagnoles. Puis, laissez-vous tenter aussi par le blanc fruité et vif Viura Airen Verdejo, qui en bouche est intensément rafraîchissant avec ses essences d’agrumes avec limette et de melon miel, rehaussées par des notes florales. Vos papilles s’emballeront au mariage de ce blanc et d’un fromage cheddar vieilli ou encore de crevettes croustillantes tempura. (Dans toutes les épiceries à 13,35$)