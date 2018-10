Un microscope 3D pour opérer avec plus de précision à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

Un puissant microscope donne maintenant une image 3D des minuscules membranes de l’œil pour opérer avec plus de précision et les ophtalmologistes de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal sont les premiers au Canada à l’utiliser.

Acheté au coût de 640 000 $, soit environ le double des microscopes traditionnels, celui-ci est équipé d’un système de tomographie par cohérence optique. C’est-à-dire qu’il ne permet pas seulement de voir de plus près, mais aussi l’épaisseur d’une membrane de l’œil sur laquelle un chirurgien s’apprête à faire une incision.

«Nous devons souvent deviner à quelle profondeur de la cornée nous travaillons», décrit l’ophtalmologiste Julia Talajic, qui a déjà réalisé sept greffes de cornée avec le nouvel appareil.

Photo Hugo Duchaine

Une chirurgie des plus délicates, étant donné que la cornée n’a l’épaisseur que d’un demi-millimètre et qu’elle est composée de membranes transparentes encore plus fines.

Actuellement, la Dre Talajic évalue que pour environ 20% des greffes traditionnelles de la cornée, le greffon est rejeté.

«On s’attend à réussir un plus grand nombre de greffes [avec le nouveau microscope]», souligne à son tour le Dr Éric Fortin.

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont réalise déjà le tiers des 900 greffes de la cornée par année au Québec, un chiffre que l’ophtalmologiste s’attend à voir augmenter avec le vieillissement de la population.

Avec une précision accrue, il s’attend aussi à diminuer les complications lors des interventions.