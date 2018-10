Une émouvante rétrospective

Enfin, dira-t-on. Une première rétrospective consacrée à un des esprits les plus créatifs que le Québec ait connu, le peintre et sculpteur Marcel Barbeau.

Le Musée national des beaux-arts a dévoilé mercredi l’impressionnante et touchante exposition Marcel Barbeau : en mouvement, en présence de sa fille, la cinéaste Manon Barbeau, et sa veuve, Ninon Gauthier, avec qui il vécut durant 47 ans.

Devant la centaine d’œuvres qui retracent un foisonnant parcours de sept décennies, on les sentait envahies d’une très grande émotion.

Ninon Gauthier tente d’orchestrer une rétrospective depuis la fin des années 1980, mais ce n’est qu’à l’automne 2015 que le premier rendez-vous a eu lieu entre elle et le MNBAQ, quelques semaines avant que ce pionnier de l’art abstrait ne rende l’âme, à 90 ans.

«Ça fait très, très longtemps que ça lui est dû», a-t-elle confié en marge de l’exposition.

«Ça fait trois ans qu’on travaille là-dessus. C’était inconcevable qu’un artiste de cette trempe n’ait pas encore de rétrospective. C’est un moment extraordinaire, aussi, parce que c’est la première exposition d’un artiste québécois individuel dans le pavillon Pierre Lassonde», a soutenu la commissaire et conservatrice Eve-Lyne Beaudry.

L’exposition couvre l’ensemble de la carrière de Marcel Barbeau, de la période automatiste du milieu des années 1940 jusqu’à sa toute dernière production, à l’automne 2015. Il est décédé le 2 janvier 2016.

«Ce qui me touche autant, c’est de retrouver mon père dans toute son envergure. Papa a peint toute sa vie avec fougue, passion, viscère et âme. C’est sûr qu’on voyait toutes ses différentes périodes. Mais les voir toute ensemble et en mesurer la cohérence, la force, l’évolution, dans une exposition intelligente et sensible, ça me touche beaucoup», a confié Manon Barbeau.

Fait saillant :

Marcel Barbeau : en mouvement est présentée jusqu’au 6 janvier 2019 au MNBAQ.