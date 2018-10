Le Cabaret de la Seconde Chance

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Vendredi, 20 h, aura lieu la 4e édition du Cabaret de la Seconde Chance, un spectacle de sensibilisation qui réunit des personnes talentueuses ayant eu à un moment de leur vie des démêlés avec la justice. Elles partageront la scène avec des artistes qui soutiennent leur cause, dont Diane Tell, Joan Bluteau, Marie Philippe, Guylaine Tremblay. L’organisme rappelle que 700 000 Québécois ont un casier judiciaire. Une exposition d’art est également présentée. Tarif : 35,40 $.

Natalie Choquette, sur un air de croquettes

Photo Pierre-Paul Poulin

Natalie Choquette invite les enfants de 3 à 12 ans à connaître la sorcière Malbouffa qui rêve de chanter de l’opéra... C’est à la Maison de la culture Notre-Dame-de-Grâce, samedi, 15 h. On réserve sur Accès culture Montréal. Tarif : 2,30 $.

À l’Outremont

Photo d’archives

Vendredi, 20 h, avec un humour irrésistible, les membres de QW4RTZ, Louis-Alexandre Beauchemin, Philippe C. Leboeuf, François Dubé et François Pothier-Bouchard interprètent un répertoire ultra varié : « De la haute voltige sans filet. » Samedi, 21 h, on pourra entendre le groupe montréalais Chances qui réunit Chloé Lacasse, Geneviève Toupin et Vincent Carré. Un son unique ! Dimanche, 16 h, I Musici de Montréal nous offre l’occasion d’entendre Les inestimables chroniques du bon géant Gargantua.

Kevin Parent

Photo d’archives

Samedi, 20 h, Kevin Parent présente son spectacle à l’Entrepôt de Lachine. Il reste quelques places. Tarif : 35 $.

Dans le Quartier des spectacles

Photo courtoisie, Elias Touil

Jusqu’au 28 octobre, tous les jours, de 11 h à 22 h, sur la Promenade des artistes, on peut voir les œuvres de 16 artistes ou collectifs : 123klan, Axe Lalime, Cedar-Eve, A’shop (Ankh One et Monk.E), Garbage Beauty (Vincent Box et Romain Boz), Her, Labrona, MissMe, Mtlight Collective, Omen Art, Roadsworth, Shalak Attack, Stare, Zek One, ZÏLON, Zoltan Veevaete.

