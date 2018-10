Aux sources de la crise du fentanyl

Écoutez On parle d’argent. Pour cet épisode, je tente d’aller aux sources de la crise des opioïdes que connait l’Amérique du nord.

Derrière les dépendances et les surdoses se cache l’histoire particulière d’une famille américaine, les Sackler qui s’est enrichie dans l’industrie pharmaceutique.

Sa fortune est estimée à 14 milliards de dollars. Elle fait partie des 20 familles les plus riches des Etats-Unis d’après Forbes.

L’entreprise des Sackler, Purdue Pharma fait près de 3 milliards de dollars en chiffres d’affaires chaque année.

Ces revenus proviennent surtout de l’OxyContin, un opioïde puissant qui depuis sa commercialisation a rapporté 35 milliards de dollars. C’est aussi cette petite pilule qui serait à la base de la crise qu’on connaît aujourd’hui, ou au moins de son expansion.

En 2017, 4000 canadiens sont morts d’une surdose d’opioïdes. Aux Etats-Unis, plus de 72 000 personnes sont mortes l’année dernière à cause des opioïdes, soit plus de 4 fois plus que les morts par armes à feu.

Dire l’histoire des Sackler et de l’OxyContin, c’est aussi raconter le destin de milliers de familles anonymes chamboulé par la consommation d’opioïdes.

Cliquez pour en savoir plus.

Téléchargez l’application QUB Radio pour recevoir nos podacsts.