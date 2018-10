Bonne fête la télé!

Pour plusieurs, ce soir, ce sera le souper 7 services : des ailes de poulet et un six-pack. Le Canadien fait son entrée au Centre Bell et on profitera de la venue des Kings de Los Angeles pour souligner qu’il y a 25 ans était remportée la dernière coupe Stanley à Montréal. C’était contre eux malgré les Gretzky, Robitaille, Kurri et autres. Mais ce soir, c’est aussi l’anniversaire de la télévision. Il y a 66 ans était retransmis le premier match à Radio-Canada. Seul sur la passerelle du vieux Forum et appuyé par 3 caméras dans l’enceinte, René Lecavalier n’a décrit que la troisième période d’un match Canadiens-Detroit. Il est arrivé en ondes si tard dans le match, parce qu’on avait peur que la télévision vide les gradins. C’est drôle parce qu’en 1952, il n’y avait que 7500 téléviseurs à Montréal. Maurice Richard et Bernard Geoffrion étaient à leurs plus beaux jours et la vente de téléviseurs au cours des deux années suivantes avait connu un essor extraordinaire justement à cause du hockey.

Fin des tuques

Cette année-là, Jean Béliveau était recrue et un autre joueur bizarre avait fait son entrée dans le vestiaire des Glorieux : Jacques Plante, un grand sec de Shawinigan, qui arrivait avec une habitude que son coach, Dick Irwin, ne pouvait pas blairer. Plante jouait coiffé d’une tuque et il y tenait. Le gardien solitaire, peu bavard, tricotait ses tuques lui-même (il brodait aussi) et voulait en faire sa marque de commerce comme Aurèle Joliat avec sa casquette. Rappelé pour la première fois pour un match contre les Rangers, Plante a eu la surprise de constater, quelques minutes avant la rencontre, que ses 3 tuques avaient disparu. Il a été splendide dans une victoire de 4 à 1 et on l’a convaincu d’oublier la laine sur la tête. Mais il a continué à tricoter ses bas.

Tiens donc !

Ne pas acheter un litre de lait américain, c’est bien. Deux, c’est mieux.

Claude Julien ne veut pas le nommer, mais il dit qu’il est Jonathan qu’il se mette en marche.

Le feu est jaune, attends (autre phrase avec Jonathan).

Chère sieste, je suis désolé de t’avoir détestée quand j’étais petit. Aujourd’hui, tu me manques.

Parmi les retombées du Grand Prix, il y a Lance Stroll. Il est retombé dernier.

À demain

Comme dirait Martin Matte : « Ben oui. À demain. »