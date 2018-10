Il est policier à Longueuil depuis 1964

Lionel Bourdon croit être capable de travailler encore un an et demi ou deux, mais n’est pas encore prêt à parler de sa date de retraite. « J’ai fait ça toute ma vie, je suis un gars très actif. À choisir entre la retraite et travailler, j’aimais mieux continuer de faire ce que j’ai fait toute ma vie », dit le policier, qui est présent à son poste quatre jours par semaine, de 7 h à 16 h