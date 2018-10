Je sors, je reste

Coup de cœur

POÉSIE : Les Souffleurs débarquent en ville

Photo courtoisie

Les Souffleurs commandos poétiques de la France débarquent à Montréal. Ces artistes reconnus pour insuffler le goût à la littérature française et de la poésie offriront des séances gratuites de lecture, dans l’espace public. En trois temps, il y aura Les Apparitions/Disparitions qui chuchotent à l’oreille des secrets poétiques aux passants dans la rue. Puis, il y aura Les Regardeurs qui graviront les toits d’édifices pour exposer des écriteaux-poèmes. Finalement, Les levées d’écriture vagabondes inviteront les Montréalais à participer aux ateliers d’écriture. *Ce dimanche à 10h00 la Bibliothèque des Archives nationales du Québec – 475 Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Je sors

ÉVÉNEMENT

Le Grand Bal des citrouilles

Photo courtoisie

Les petits et les grands sont invités à la Grande serre du Jardin botanique, au tout nouveau logis de la sorcière Esméralda. La petite famille pourra participer au concours de citrouilles décorées et admirer 800 cucurbitacées transformées. Les chauves-souris et les araignées feront aussi partie du décor. De plus, assistez au conte animé pour enfants Poah! Bébé sorcière qui saura plaire aux 4 à 8 ans. *Tous les jours de 9h00 à 21h00 au Jardin botanique- 4101 rue Sherbrooke Est, Montréal

VERNISSAGE

Ed Pien

Photo courtoisie

La galerie 1700 La Poste, qui célèbre ses 5 ans d’existence cet automne, accueille l’artiste taiwanais Ed Pien. Résidant au Canada, depuis plus d’une dizaine d’années, il expose ses œuvres de taille monumentale, ses dessins et papiers découpés dans plusieurs collections permanentes, dans plusieurs musées canadiens. Les visiteurs pourront découvrir ses tableaux inspirés des mythes et des traditions orientales. *Du mercredi au dimanche, de 11h00 à 18h00, jusqu’au 20 janvier prochain- 1700 La Poste – 1700 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

THÉÂTRE

Le déclin de l’empire américain

Photo courtoisie

Le long métrage de Denys Arcand est transposé sur les planches au théâtre. On y retrouve le photographe Claude, qui a capté les images de la tragédie du World Trade Center, et ses amis universitaires qui se retrouvent dans un chalet en Estrie. D’un côté les hommes préparent le souper et les femmes se relaxent au spa. Puis, autour de la table, les langues se délient. Le sexe, l‘amour et l’argent sont au cœur de l’intrigue. *Ce soir à 20h00 et demain à 16h00 à L’Espace Go – 4890 boulevard Saint-Laurent, Montréal

CONCERT

Alex Burger et Gabriel Bouchard

Photo courtoisie

Dans le cadre de la série Relève la relève, deux artistes fougueux Alex Burger et Gabriel Bouchard se réunissent sur scène pour une prestation électrique! Les jeunes auteurs-compositeurs-interprètes vous feront danser sur les rythmes pop-rock et country de leurs chansons. D’ailleurs, les billets d’admission ne coûtent que 8 dollars. *Ce soir à 20h30 à la Maison de la culture Maisonneuve – 4200 rue Ontario Est, Montréal

CINÉMA

Guy

Photo courtoisie

Le Festival du Nouveau Cinéma présentera en clôture le film Guy, réalisé et mettant en vedette l’humoriste français Alex Lutz, qui sera présent pour la projection. Le scénario raconte l’histoire de Gauthier, un jeune journaliste qui apprend par sa mère, qu’il est le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste populaire des années 60. Bouleversé, il se présente à lui comme un documentariste qui désire le suivre dans le cadre de sa nouvelle tournée. *Demain soir à 19h00 au Cinéma Impérial – 175 Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Je reste

ALBUM

Brol

Photo courtoisie

La Belgique présente Angèle, une artiste qui bouleversera le monde au même titre que Stromae et Damso. La jeune femme écrit ses paroles, compose son propre son et créé son propre esthétisme. Avec son premier album Brol, qui veut dire bordel en belge, elle aborde des sujets comme la jalousie, l’amour, le bonheur ou encore la célébrité. On adore sa candeur et sa musicalité qui mélange le pop, le rap et l’électro. *Sorti le 5 octobre

DVD

Mamma Mia! C’est reparti

Photo courtoisie

La comédie musicale Mamma Mia!, reprend de plus bel dans ce deuxième chapitre où Sophie retrouve sa mère en Grèce et décide d’organiser une grande fête en l’honneur de la réouverture de l’hôtel de celle-ci. De tout cœur, la jeune femme souhaite réunir ses trois pères et d’en connaître davantage sur Harry, le banquier anglais, Sam, l’architecte américain et Bill, le marin suédois. Interprétation brillante de l’actrice Amanda Seyfried. *Sorti le 4 octobre

TÉLÉ

Bien

Photo courtoisie

L’animatrice Saskia Thuot fait la rencontre inspirante d’Alyson Beauchesne-Lévesque, une jeune femme qui se bat contre un cancer. Malgré la maladie, elle reste positive et témoigne de son expérience dans l’adversité. En parallèle, d’autres invités abordent le sujet des ressources et des proches aidants d’aînés et du bienfait des activités physique lors du diagnostic d’un cancer. *Demain à 10h00 sur les ondes de TVA