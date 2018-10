Kijiji lance une plateforme consacrée à l’automobile

MONTRÉAL – Kijiji a annoncé aujourd'hui le lancement prochain d’un nouveau site et d’une application qui seront entièrement consacrés à l’automobile.

Le nouveau portail et l’application Kijiji Autos simplifieront le magasinage de véhicules en ligne, selon Kijiji, qui appartient à eBay Classifieds Group (eCG).

Le lancement doit avoir lieu d’ici la fin de l’année, a-t-on précisé par communiqué.

Les consommateurs pourront trouver sur Kijiji Autos tout ce qui touche à l’automobile et aux camions, qu’ils soient neufs ou d'occasion, offerts par des concessionnaires ou par des particuliers.

Des filtres permettront de raffiner les recherches parmi les centaines de milliers de véhicules offerts. L’inventaire actuel de Kijiji, qui compte 450 000 véhicules, sera offert sur Kijiji Autos.

«Chez Kijiji, notre but a toujours été d’aider les Canadiens à créer des liens leur permettant de trouver ce dont ils ont besoin, au sein de leur communauté, a dit Matthew McKenzie, directeur général chez Kijiji. Depuis plus de 10 ans, les automobiles ont toujours été l’une de nos priorités, et nous avons aidé un nombre incalculable de Canadiens à acheter ou vendre des véhicules. En développant une nouvelle destination numérique pour les gens, nous souhaitons les aider davantage dans leur processus d’achat de véhicules.»