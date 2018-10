La piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier fermée cet hiver

MONTRÉAL | La piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier restera close cet hiver parce qu’aucune «solution viable et sécuritaire» n’a pu être trouvée pour permettre la circulation en période hivernale, a fait savoir jeudi Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), jeudi.

Depuis plusieurs années, cyclistes et des piétons réclament l’ouverture de cette piste multifonctionnelle et du trottoir toute l’année, même l’hiver.

Un projet pilote avait été mis en place pour l’entretien hivernal. C’est à la suite de l’analyse du rapport de ce projet que la décision de ne pas exploiter la piste cet hiver a été prise.

«PJCCI a déployé beaucoup d’effort afin de trouver des solutions qui permettraient d’acquiescer à la demande des usagers cyclistes qui souhaitaient utiliser la piste multifonctionnelle en hiver», a souligné Catherine Tremblay, Directrice principale, Projets et Construction à PJCCI. «Par contre, le projet pilote n’a pas été assez concluant pour permettre l’exploitation sécuritaire de la piste multifonctionnelle cet hiver. Cette décision n’est pas une fin en soi et nous continuerons de travailler à la recherche de solutions.»

PJCCI a toutefois annoncé que de nouvelles études seront réalisées pour «mitiger les risques résiduels identifiés en termes d’exploitation hivernale».

L’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier (APC-PJC) qui promeut le transport actif sécuritaire toute l’année sur le pont Jacques-Cartier demande depuis une décennie l’entretien hivernal et l’ouverture du seul axe possible pour le transport à pied ou à vélo entre Montréal et la Rive-Sud.