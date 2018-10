L’américaine Schwarz arrive au Québec

La bataille pour gagner des parts de marché dans la vente de jouets s’accélère, forçant de nombreux détaillants traditionnels à modifier leurs façons de faire.

La dernière initiative en lice permettra au mythique détaillant FAO Schwarz de New York de faire son entrée dans les magasins La Baie partout au Canada au cours des prochaines semaines.

Le détaillant américain FAO Schwarz ouvrira des centaines de boutiques temporaires dans les magasins La Baie. Ces boutiques fermeront leurs portes à la fin décembre.

Partenariats

Une situation qui est loin de surprendre le professeur et spécialiste du commerce au détail à HEC Montréal, Jacques Nantel.

« Les joueurs s’ajustent au marché et à la compétition. On voit ici une alliance entre un détaillant spécialisé et un autre de grandes surfaces qui visent à liquider des stocks pour la période des Fêtes », a-t-il souligné.

Selon ce dernier, on pourrait assister à d’autres types de partenariats du même genre au cours des prochains mois entre détaillants.

Dans le secteur du jouet, plus de 50 % des ventes annuelles sont réalisées entre les mois d’octobre et de décembre.

FAO Schwarz est un détaillant qui a été contraint de fermer son grand magasin situé au centre-ville de New York en 2015 après avoir éprouvé des problèmes de liquidités.

Depuis, FAO Schwarz a ouvert des boutiques dans les grands magasins américains Macy’s, Saks Fifth Avenue et Bloomingdale.

Commerce en ligne

Bien que la période des Fêtes soit capitale pour les détaillants de jouets, FAO Schwarz a vu au cours des dernières années la compétition en ligne lui faire très mal.

FAO Schwarz, qui a très mal négocié son passage sur le web pour attirer les acheteurs, a pris du retard face à des joueurs comme Amazon, Walmart, eBay et le magasin iTunes d’Apple qui sont en pleine croissance.

Selon le professeur Nantel, on devrait savoir rapidement au début de 2019 si ce partenariat entre La Baie et FAO Schwarz aura fait courir les consommateurs.