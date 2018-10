Les coups de cœur de Félix Larivière

Le coiffeur québécois Félix Larivière est le coiffeur des stars. D’un plateau de tournage américain à un autre, il coiffe depuis vingt ans des stars internationales, comme Mandy Moore, Charlize Theron ou encore Jennifer Lawrence. Son expertise l’a donc conduit à lancer sa propre gamme de produits Felix Hair Care, que l’on retrouve chez Jean Coutu et en ligne. Voici donc les adresses préférées, en ville, du magicien des chevelures hollywoodiennes.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée de Facebook

J’aime bien le resto-bar Hambar. J’adore cet endroit et y être incognito. Au Hambar, je m’installe au bar et je prends un verre de vin de blanc et je commande un tartare ou encore un délicieux plateau de charcuteries. J’adore l’ambiance et l’espace qui est combiné à un hôtel. Cela nous donne l’impression d’être un touriste dans sa propre ville. C’est le fun d’être incognito dans sa propre ville. Il y a aussi le nouveau restaurant 409. Il est situé sur la rue McGill, et c’est magnifique. C’est un véritable coup de cœur pour moi.

L’activité préférée ?

Photo tirée de Facebook

Je m’entraîne. Je suis très Los Angeles, côté body ! À L.A., on retrouve beaucoup de gens de mon âge qui prennent soin d’eux-mêmes et de leur esthétique. Je m’entraîne beaucoup à Orange Theory et surtout à la succursale de Boucherville.

Une adresse secrète à découvrir ?

Photo courtoisie, Tozzi

Lorsque je coiffe les stars hollywoodiennes à Montréal, je les envoie tous chez Tozzi, situé sur la rue Crescent. Je m’habille souvent là et les vedettes adorent ce que je porte. C’est une boutique qui a des sélections prisées, du haut de gamme et des collections sport-chic. Ça me plaît beaucoup. J’y ai déjà envoyé Michael Fassbender, James McAvoy et Jennifer Lawrence, qui y a envoyé son assistant. D’ailleurs, il est revenu avec un méga gros sac-cadeau pour moi ! Il y a aussi l’ex-mari d’Olivia Munn, le joueur de football Aaron Rodgers, que j’ai déjà envoyé y faire du shopping.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo d’archives, Jean-Francois Cyr

Je suis un fanatique des spectacles de l’Orchestre symphonique de Montréal. Ça me remplit au niveau des émotions. C’est tellement grand. C’est tellement beau !

Si j’étais maire de Montréal, je... ?

Oh mon Dieu, si ce n’était que de moi, il y aurait des fleurs partout, partout, partout : de beaux arrangements floraux, autant à Westmount que dans le quartier Hochelaga ! Les fleurs amènent une lumière, de la vie visuelle, de la beauté et du positif. J’arrive d’Hawaï et il y avait des fleurs partout et ça sentait bon ! J’en mettrais même dans les cônes orange ! Ce serait moins chiant de les regarder dans la circulation !

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Photo courtoisie, Twentieth Century Fox

La première fois que j’ai coiffé une grande star à Montréal, sur un plateau américain. C’était en 1998. Je coiffais Alexandra Paul d’Alerte à Malibu. Je découvrais l’univers fascinant des films hollywoodiens. Vingt ans plus tard, j’ai encore la chance d’être le coiffeur responsable de plusieurs plateaux de tournage. Je suis là tous les jours, jusqu’à la fin du tournage. Je monte et je forme les équipes. Je fais le design et je collabore avec le directeur artistique, le producteur et le réalisateur, pour avoir la bonne direction. Par exemple, j’ai été responsable des films X-Men, car je fais aussi tous les concepts des superhéros, dont le dernier X-Men avec Jennifer Lawrence. J’ai aussi coiffé dernièrement Charlize Theron pour le film Flarsky.

Un mot pour décrire Montréal ?

Congestionnée ! Les stars me parlent toujours des cônes orange, c’est impressionnant pour eux !