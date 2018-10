Les Remparts avant le Canadien

Patrick Roy aurait aimé participer à la cérémonie d’avant-match, ce soir au Centre Bell, pour commémorer la conquête de la coupe Stanley de 1993, mais ses Remparts seront en action, en même temps, au Centre Vidéotron. « Le timing est juste malheureux pour moi », a-t-il expliqué.

Les Remparts de Québec recevront la visite des Screaming Eagles du Cap-Breton en même temps. Pour Roy, même s’il aurait grandement aimé participer aux cérémonies, il était important de demeurer solidaire envers sa jeune formation.

« Ça me fait de la peine de ne pas être là, je ne le cache pas, a-t-il mentionné hier matin.

« Par contre, quand tu embarques dans une aventure, tu embarques dedans à 100 %, pas à moitié. Je parle souvent de culture familiale et du fait que je veux qu’on se tienne en tant qu’équipe. Si, à la première occasion, je pars, ça fait bizarre.

« Je vais penser aux gens qui vont être là, a ajouté le 33. J’aurais aimé revoir les joueurs, mais dans la vie, on fait des choix et je suis heureux avec celui que j’ai fait. Le timing est juste malheureux pour moi et, s’il n’y avait pas eu de match, j’aurais été là c’est sûr à cent mille à l’heure. »

En 20 parties éliminatoires, en 1993, Roy avait maintenu une fiche de 16 victoires et quatre revers, avec une moyenne de buts alloués de 2,13 et un pourcentage d’arrêt de 0,929. Il avait reçu le trophée Conn-Smythe, remis au joueur par excellence des séries.

JACQUES DEMERS SUR PLACE

Roy ne sera pas le seul ancien joueur absent ce soir. John LeClair, Éric Desjardins et Denis Savard également ont des empêchements et ne pourront être présents au Centre Bell. L’invitation a toutefois été lancée à tous les membres de l’édition de 1993 et la majorité d’entre eux seront présents, a confirmé le directeur exécutif, relations de presse du Canadien, Dominick Saillant.

Le directeur général de l’époque, Serge Savard, ainsi que l’ancien président Ronald Corey y seront, tout comme Jacques Demers qui fera une rare apparition publique depuis qu’il a subi deux arrêts vasculaires cérébraux (AVC).

CÉRÉMONIE EN BREF

Les cérémonies débuteront vers 19 h 20 avec un hommage vidéo et une présentation des anciens joueurs présents. S’ensuivra ensuite la présentation officielle des joueurs de l’édition 2018-2019 du Tricolore.

Évidemment, tout ça, avant un match face aux Kings de Los Angeles qui étaient également les adversaires du Canadien lors de la finale de 1993.

« On a voulu faire un petit clin d’œil. Disons que ça allait de soi », a ajouté Saillant.

Cinq matchs ont suffi au Tricolore

Photo d'archives

L’édition de 1993 du Canadien de Montréal avait complété son parcours historique avec une victoire en cinq parties contre les Kings de Los Angeles et Wayne Gretzky pour mettre la main sur la 24e coupe Stanley de son histoire. Le Journal vous présente les sommaires des cinq matchs ayant mené à cette conquête.

SOMMAIRES

Match #1

Au Forum de Montréal

Los Angeles : 4

Montréal : 1

Première période

1-LA : Luc Robitaille (7) (Zhitnik, Gretzky) -AN-3:03

2-Mon : Ed Ronan (2) (sans aide) 18:09

Punitions : Odelein (Mon) 2:42; Dionne (Mon) 6:12; Hrudey (LA) 11:03; Kurri (LA) 15:54.

Deuxième période

3-LA : Luc Robitaille (8) (Blake, Gretzky) -AN-3:03

Punitions : Granato (LA) 5:08; Muller (Mon) et Taylor (LA) 6:23; Odelein (Mon) et McSorley (LA) 7:16; Damphousse (Mon) 10:23; Millen (LA), Brisebois (Mon) et Desjardins (Mon) 17:23; Roy (Mon) 18:33; Gretzky (LA) 19:32.

Troisième période

4-LA : Jari Kurri (9) (Gretzky, Granato) 1:51

5-LA : Wayne Gretzky (14) (Sandstromy) -FD-18:02

Punitions : Huddy (LA) 6:41; Daigneault (Mon) 18:41.

Tirs au but

LOS ANGELES 11 - 20 - 7 - 38

MONTRÉAL 11 - 10 - 11 - 32

Gardiens :

LA : Kelly Hrudey (G, 10-6).

MON : Patrick Roy (P, 12-4).

Avantages numériques :

LA : 2 en 6, MON : 0 en 5.

Arbitre :

Andy van Hellemond.

Juges de lignes :

Gérard Gauthier, Ray Scapinello.

Assistance : 17 959.

MATCH #2

Au Forum de Montréal

Los Angeles : 2

Montréal : 3 (P)

Première période

1-Mon : Éric Desjardins (2) (Damphousse, Lebeau) 18:31

Punitions : Odelein (Mon) 5:57; Robitaille (LA) 6:40; Brisebois (Mon) 7:05; Blake (LA) 10:25; Roy (Mon) 10:38; Watters (LA) et Muller (Mon) 13:01, Sydor (LA) 14:44; Schneider (Mon) 17:02; Granato (LA) 17:53.

Deuxième période

2-LA : Dave Taylor (3) (sans aide) -DN-5:12

Punitions : Muller (Mon) 0:35; Huddy (LA) 4:40; McSorley (LA) et Damphousse (Mon) 9:43, Robitaille (LA) et Dionne (Mon) 16:02

Troisième période

3-LA : Pat Conacher (6) (Taylor, Granato) 8:32

4-Mon : Éric Desjardins (3) (Damphousse, Schneider) -AN-18:47

Punitions : Brunet (Mon) 1:31; Damphousse (Mon) 2:30; Zhitnik (LA) 4:17; Taylor (LA) 11:56; Brisebois (Mon) 13:16; McSorley (LA) 18:15.

PROLONGATION

5-Mon : Éric Desjardins (4) (Brunet, Ronan) 0:51

Punition : Blake (LA) (inc.) 0:51.

Tirs au but

LOS ANGELES 5 - 9 - 9 - 1 - 24

MONTRÉAL 16 - 12 - 11 - 2 - 41

Gardiens :

LA : Kelly Hrudey (P, 10-7).

MON : Patrick Roy (G, 13-4).

Avantages numériques :

LA : 0 en 4, MON : 1 en 4.

Arbitre :

Kerry Fraser.

Juges de lignes :

Kevin Collins, Ray Scapinello.

Assistance : 17 959.

MATCH #3

Au Great Western Forum de Los Angeles

MONTRÉAL : 4 (P)

LOS ANGELES : 3

Première période

1-Mon : Brian Bellows (6) (Haller, Muller) -AN-10:26

Punitions : Zhitnik (LA) 4:23; Bellows (Mon) 5:21; Desjardins (Mon) 7:40; Watters (LA) 10:21; Ronan (Mon) 13:09; Lebeau (Mon) 16:37; Blake (LA) 19:59.

Deuxième période

2-MON : Gilbert Dionne (6) (Keane, Lebeau) 2:41

3-MON :, Mathieu Schneider (1) (Carbonneau) 3:02

4-LA : Luc Robitaille (9) (Gretzky, Sandstrom) 7:52

5-LA : Tony Granato (6) (sans aide) 11:02

6-LA : Wayne Gretzky (15) (Donnelly, Hardy) 17:07

Punitions: Ronan (Mon) et Taylor (LA) 11:42.

Troisième période

Aucun but.

Punitions : Lebeau (Mon) 6:48; Sandstrom (LA) 10:50.

PROLONGATION

7-Mon : John LeClair (3) (Muller, Bellows) 0:34

Aucune punition.

Tirs au but

MONTRÉAL 12 - 9 - 12 - 3 - 36

LOS ANGELES 10 - 13 - 10 - 0 - 33

Gardiens :

MON : Patrick Roy (G, 14-4).

LA : Kelly Hrudey (P, 10-8).

Avantages numériques :

MON : 1 en 4; LA : 0 en 5.

Arbitre :

Terry Gregson.

Juges de lignes :

Wayne Bonney, Ray Scapinello.

Assistance : 16 005.

MATCH #4

Au Great Western Forum de Los Angeles

MONTRÉAL : 3 (P)

LOS ANGELES : 2

Première période

1-Mon: Kirk Muller (9) (sans aide) 10:57

Punitions : Conacher (LA) 1:53; Desjardins (Mon) et Granato (LA) 4:24; Schneider (Mon) 16:50.

Deuxième période

2-MON : Vincent Damphousse (11) (Keane, Desjardins) -AN- 5:24

3.-LA : Mike Donnelly (6) (Granato) 6:33

4-LA : Marty McSorley (3) (Gretzky, Robitaille) -AN-19:55

Punitions: Hardy (LA) 3:32; McSorley (LA) (inc.) 5:24; Daigneault (Mon) et Rychel (LA) 7:37; Brisebois (Mon) et Blake (LA) 12:09; Sydor (LA) 15:58; Bellows (Mon) 19:102.

Troisième période

Aucun but.

Punitions : Daigneault (Mon) 2:42; Schneider (Mon) et Granato (LA) 19:30.

PROLONGATION

5-Mon : John LeClair (4) (sans aide) 14:37

Aucune punition.

Tirs au but

MONTRÉAL 13 - 7 - 12 - 7 - 39

LOS ANGELES 6 - 11 - 15 - 10 - 42

Gardiens :

MON : Patrick Roy (G, 15-4).

LA : Kelly Hrudey (P, 10-9).

Avantages numériques :

MON : 1 en 3; LA : 1 en 3.

Arbitre :

Andy van Hellemond.

Juges de lignes :

Kevin Collins, Gérard Gauthier.

Assistance : 16 005.

MATCH #5

Au Forum de Montréal

Los Angeles : 1

Montréal : 4

Première période

1-Mon : Paul DiPietro (7) (Leeman, LeClair) 15:10

Punitions : Schneider (Mon) 4:35; Keane (Mon) 10:46; Granato (LA) 12:49; Blake (LA), Sandstrom (LA) et Ronan (Mon) 19:23.

Deuxième période

2-LA : Marty McSorley (4) (Carson, Robitaille) 2:40

3-MON : Kirk Muller (10) (Damphousse, Odelein) 3:51

4-MON : Stephan Lebeau (3) (Keane, LeClair) AN-11:31

Punitions : Leeman (Mon) 5:32; Damphousse (Mon) 7:40; Hardy (LA) 10:28.

Troisième période

5-MON : Paul DiPietro (8) (Dionne, Odelein) 12:06

Aucune punition.

Tirs au but

LOS ANGELES 7 - 7 - 5 - 19

MONTRÉAL 10 - 12 - 7 - 29

Gardiens :

LA : Kelly Hrudey (P, 10-10).

MON : Patrick Roy (G, 16-4).

Avantages numériques :

LA : 0 en 4, MON : 1 en 3.

Arbitre :

Terry Gregson.

Juges de lignes :

Wayne Bonney, Ray Scapinello.

Assistance : 17 959.