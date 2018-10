Thomas Chabot fait sa place chez les Sénateurs

Avec six points en quatre matchs, le défenseur québécois Thomas Chabot s’impose depuis le début de la saison avec les Sénateurs d’Ottawa.

Il y a un énorme pas à franchir avant de l’identifier comme le digne successeur d’Erik Karlsson, mais l’athlète originaire de Sainte-Marie, en Beauce, profite certainement du départ du Suédois pour San Jose.

«J’ai eu quelques discussions pendant l’été avec Guy [Boucher] et Marc [Crawford] et ils m’ont dit d’être prêt et de prévoir jouer un plus grand rôle, ce qui m’a aidé, a révélé Chabot dans une entrevue accordée au réseau Sportsnet. Mon but était de grossir un peu et d’être un peu plus fort, mais pour être honnête, j’ai fait la même chose qu'à chaque été pour me préparer. J’ai travaillé beaucoup sur mes habiletés, mon coup de patin et les détails en zone défensive.»

Signe que Chabot a suivi une bonne recette, il partage provisoirement le premier rang des pointeurs de son équipe avec l’attaquant Chris Tierney. Le défenseur québécois est par ailleurs le joueur le plus utilisé des Sénateurs avec une moyenne de plus de 22 minutes par rencontre depuis le début de la saison.

Son talent commence ainsi à faire jaser aux quatre coins de la Ligue nationale. Dans une soirée de deux buts et une mention d’aide, Chabot a notamment servi une «tasse de café» au défenseur Igor Ozhiganov avant de déjouer le gardien Frederik Andersen, samedi dernier, pour aider son équipe à l’emporter 5-3 face aux Maple Leafs à Toronto. Il s’agit toutefois de la seule victoire des Sénateurs (1-2-1) en quatre matchs.

Tierney, Lajoie et Tkachuk

Tierney, justement acquis dans l’échange de Karlsson, en est un autre qui se met en valeur ces jours-ci à Ottawa. Il est le quatrième attaquant le plus utilisé par les Sénateurs depuis le début de la campagne (17:04). Tierney a par ailleurs inscrit quatre de ses six points en supériorité numérique.

Or, l’an dernier avec les Sharks, Tierney avait été limité à sept points en 82 matchs sur le jeu de puissance pendant que l’équipe préférait logiquement utiliser les Joe Pavelski, Logan Couture, Joe Thornton, Kevin Labanc et Tomas Hertl dans de telles circonstances.

Deux recrues ont également connu un bon départ chez les Sénateurs, soit le défenseur Maxime Lajoie (cinq points en quatre matchs) et l’attaquant Brady Tkachuk (trois points en deux rencontres). La troupe de l’entraîneur-chef Guy Boucher disputera sa prochaine partie face aux Kings de Los Angeles, samedi après-midi, à Ottawa.