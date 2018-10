Une grande soirée cubaine

Sans être un devin, j’ai la nette impression qu’il va chaud samedi soir, 13 octobre au Club Soda. Dans le cadre du 2e festival de salsa de Montréal, c’est toute une équipe qui vous fera danser, probablement jusqu’à tard dans la nuit. Pour bien suivre le déroulement de la soirée, nous vous conseillons de suivre le guide. À 21 h, la formation mixte montréalaise plus connue sous le nom d’Orchestre Rusdell Nunez Y Su Sabor ouvra les festivités.

Place à la machine à danser



À 22 h 30, et directement de Cuba, vous pourrez découvrir et entendre, le trompettiste/chanteur Alexander Abreu et son Habana Primera.

De cette formation particulièrement solide et de son chanteur qui évoque parfois la puissance du regretté Benny Moré, nous pouvons affirmer sans crainte, qu’elle est l’antidote rêvé à cette grisaille. Comme en font foi les différentes captations que nous pouvons entendre sur la Toile, c’est tout à fait dans le ton, comme seules les formations latines en ont le secret.



Après le concert, cette soirée dansante se poursuivra avec le Dj Cubain « Melao », souvent l’invité de grandes formations comme Los Van Van.