2,7 M$ pour optimiser le Centre Vidéotron

La Ville de Québec vient d’accorder un contrat de 2,7 M$ pour des travaux d’optimisation au Centre Vidéotron. L’entrepreneur devra notamment ajouter des écrans extérieurs et aménager un corridor piétonnier couvert à l’entrée Est.

Le futur corridor d’une centaine de mètres, doté d’un toit, jouxtera le stationnement VIP et le débarcadère de taxi ainsi que le futur terminus du RTC construit en face du Colisée Pepsi.

« Le grand trottoir qui amène les gens au Centre Vidéotron va être doté d’une marquise pour que les gens soient à l’abri quand ils circulent là. C’est quand même une bonne distance et c’est pour améliorer l’expérience client », a indiqué Mireille Plamondon, porte-parole à la Ville de Québec.

En plus de ce corridor piétonnier, le contrat accordé au plus bas soumissionnaire – Lévis Construction – prévoit l’installation d’écrans vidéo dynamiques aux entrées Est et Ouest.