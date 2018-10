Bonheur pur filtre

À travers la noirceur matinale de ce début d’automne, une savoureuse tasse de café filtre bien fumante infuse une dose de bonheur dans chaque début de journée !

Café personnalisé

Photo courtoisie, Canadian Tire

L’infuseur Ninja Coffee Bar à portions multiples peut concocter différents cafés : riche, classique, sur glace ou de spécialité. La technologie Auto-iQTM et la technologie d’extraction de saveur isotherme personnalisent votre tasse au maximum selon la quantité et la concentration de saveurs désirées. Quant au moussoir à lait intégré, au filtre permanent réutilisable, au réservoir à eau amovible et à la minuterie numérique programmable, ils bonifient la pause café !

Café simplifié

Photo courtoisie, KitchenAid

Cette cafetière de 12 tasses avec verseuse en verre de KitchenAid simplifie la préparation de votre café avec ses diverses caractéristiques pratiques. Par exemple, la fonction pause-service arrête brièvement l’infusion, le temps de vous verser la tasse de café tant attendue. La fonction de 1 à 4 tasses procure la même saveur optimale en préparant de plus petites quantités. Le sélecteur d’intensité offre aux buveurs le choix entre fort ou moyen, et l’affichage numérique à DEL fournit les informations du programme d’infusion, dont le niveau de chaleur et d’intensité, le nombre de tasses de café et le moment où l’appareil doit être nettoyé.

L’automatique

Photo courtoisie, Linen Chest

Cette cafetière (12 tasses) nommée « Grind & Brew » signée Cuisinart possède un broyeur intégré qui moud automatiquement les grains juste avant l’infusion, pour un maximum de fraîcheur. Choisissez la force de votre café (régulier, fort ou extra-fort) pour obtenir une tasse parfaite à chaque fois. Et pourquoi ne pas la programmer selon votre horaire matinal ?

Une tasse artisanale

Photo courtoisie, Breville

La machine à café filtre Precision BrewerTM de Breville assure un contrôle précis de la température et optimise le débit d’eau et le temps de contact permettant la préparation automatique d’un café artisanal. Il s’agit de la cafetière de 12 tasses la plus rapide, puisqu’elle prépare sa quantité maximale de café en moins de 7 minutes. Elle offre deux filtres (panier et cône), six fonctions préréglées, la possibilité d’infuser à froid, le système de détection des petites tasses, et bien plus !

En duo !

Photo courtoisie, Linen Chest

La marque Cuisinart propose la machine à café deux en une « Duobrew ». D’un côté se retrouve une cafetière filtre avec verseuse de 12 tasses (entièrement automatique, réglage de l’intensité, plaque chauffante à température réglable, service avant la fin de l’infusion, filtre à café doré, etc.). De l’autre, une cafetière compatible avec les capsules à dosage unique K-Cup infuse un café à la fois (6, 8 ou 10 oz.). Voilà une cafetière pour tous les goûts et toutes les occasions !