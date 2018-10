Un chili chaud, ça fait du bien! Il peut être servi dans un bol, ou encore sur des hot-dogs. Un peu épicé mais pas trop, à vous d’augmenter le piment broyé au besoin!

Moi, j’aime toujours faire une double recette que je congèle en petits plats pour les nachos de fin de soirée. Vous prenez des tortillas, versez le chili réchauffé, un peu d’olives noires et de mozzarella et vous faites griller au four quelques minutes, une collation vite faite pour les soirées télé!

Chili doux au bœuf

INGRÉDIENTS

Photo courtoisie

2 livres de boeuf haché

1 oignon, haché

1 poivron rouge, coupé en morceaux

2 branches de céleri, coupées en morceaux

1 gousse d'ail haché

1 boîte de 19 oz de tomates en dés, égouttées

1 boîte de 14 oz de sauce Hunt

1 c. à soupe de cassonade

1 c. à thé de poivre

2 c. à soupe de chili en poudre

2 c. à thé de cumin

1 c. à thé de sel

2 c. à soupe de piment broyé

1 boîte d'haricots rouges

1 tasse de maïs en grains congelés

Crème sûre et fromage mozzarella pour la garniture

PRÉPARATION

Dans une poêle à feu moyen vif, faire revenir l'oignon, le poivron, le céleri, l'ail et le boeuf haché jusqu'à ce que la viande soit cuite. Égoutter au besoin.

Ajouter tous les autres ingrédients (sauf la boîte d'haricots et le maïs) et faire mijoter 30 minutes à feu modéré.

Ajouter les haricots et le maïs, laisser mijoter encore 10 minutes.

Verser dans un bol et ajouter une cuillère de crème sûre et du fromage en garniture.