Cinq vins pour un accord parfait avec les huîtres!

La saison des huîtres bat son plein. On les trouve partout en épicerie et en poissonnerie.

Personnellement, j’ai un penchant pour la Raspberry Point de l’Île-du-Prince-Édouard dont la chair charnue et croquante est similaire à la Lucky Lime, mais avec une finale plus éclatante et légèrement fruitée. Je ne cache pas non plus mon amour pour la Kumamoto, une variété asiatique disparue à cause de la surpêche qu’on trouve aujourd’hui en Amérique sur les côtes du Pacifique. Toute petite, elle est laiteuse, charnue avec un petit goût de concombre. Dans tous les cas, il est préférable de choisir des vins au profil vif avec des textures droites qui jouent sur la longueur aromatique. En voici cinq qui feront un malheur lors de votre prochaine dégustation d’huîtres !

Buvez moins. Buvez mieux.

S. de La Sablette 2017

Photo courtoisie, SAQ

Marcel Martin, Vin de France : Sans doute l’une des meilleures options à petit prix pour les huîtres. Issu de sauvignon, c’est un vin simple, frais, efficace, croquant, avec une touche perlante (sensation de fines bulles) en attaque qui se dissipe à l’aération. Parfums d’agrumes et de pomme. C’est mûr, pas vert du tout (ces notes un peu végétales) bien équilibré, pas trafiqué et ça se boit tout seul ! Parfait avec les huîtres Beausoleil. Servir très frais (6 °C à 8 °C).

12 % France | Vin blanc | 11,65 $ | 3,6 g/l

★★ | $

CODE SAQ : 12525234

Ormarine Les Pins De Camille 2017

Photo courtoisie, SAQ

Maison Jeanjean, Picpoul de Pinet : Dans le giron de l’excellente maison Jeanjean, ce blanc à base de picpoul est une référence incontournable de la SAQ. Non sans raison. Un vin qui affiche de la rondeur en attaque tout en bénéficiant d’une franche acidité en milieu de bouche, ce qui apporte de la fraîcheur et permet aux notes d’iode et de citron frais d’exaltées. Impeccable ! Servir très frais (6 °C à 8 °C).

13 % France | Vin blanc | 13,20 $ | 1,9 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ : 266064

Riesling 2016

Photo courtoisie, SAQ

Hugel, Alsace : On oublie souvent que le riesling peut faire des accords surprenants avec les huîtres. Celui élaboré par la famille Hugel installée depuis 1639 à Riquewihr, l’un des plus beaux villages d’Alsace, est l’un des moins chers à la SAQ. C’est aussi l’un des meilleurs ! Malgré les presque 5 g de sucre, le 2016 paraît parfaitement sec avec son acidité vibrante. D’assez bonne intensité au nez avec des notes citronnées et légèrement florales. De bonne persistance avec effet salivant. Un riesling exemplaire ! Servir frais (10 °C à 12 °C).

12,5 % France | Vin blanc | 17,90 $ | 4,8 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 42101

Exogyra Virgula 2016

Photo courtoisie, SAQ

Domaine Goisot, Saint-Bris : Du sauvignon de Bourgogne poussant sur des sols de kimméridgien similaires à ceux que l’on retrouve à Chablis. Le nom du vin fait d’ailleurs référence à ces huîtres fossilisées que l’on retrouve dans le sol. Des parfums aguichants d’agrumes, de mangue et de pomme verte avec un fond calcaire. Énergique en bouche, presque nerveux, avec une matière de bonne densité. Longue finale à la fois fruitée et saline. D’une pureté et d’un éclat à faire pâlir bien des sancerres vendus le double du prix. Servir frais (10 °C à 12 °C)

2,7 % France | Vin blanc | 27,80 $ | 1,6 g/l

★★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 10520819

Chablis 2016

Photo courtoisie, SAQ

Domaine de Mauperthuis : Un petit domaine familial de 14 hectares relativement récent (création en 1992) du côté de Prehy, juste à côté de Chablis, et conduit par deux passionnés : Laurent et Marie-Noëlle Ternynck. Provenant de vignes d’une cinquantaine d’années, le vin est élevé en foudres de chêne. Issu d’un millésime classique, il en ressort un chablis « village » absolument délicieux avec des notes de pêche blanche, de fenouil, de menthe et d’iode. En bouche, le vin est ample, plutôt gracieux et doté d’une fine acidité. Longue finale saline. Un régal ! Servir frais (10 °C à 12 °C).

12,5 % France | Vin blanc | 32,00 $ | 1,5 g/l

★★★ ½ | $$$

CODE SAQ : 13740462

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com