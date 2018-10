Gelés comme une balle

Est-ce que le nombre de pizzas livrées en fin de soirée augmentera au Canada à compter de mercredi prochain ? C’est connu, le pot donne la fringale et crée aussi une certaine forme d’insouciance lors du buzz. Le budget, la prise de poids et la digestion la nuit prendront-ils le bord lorsque la félicité atteindra les papilles gustatives ? J’imagine que beaucoup de choses vont changer.

Probablement que les commentaires des auditeurs lors de l’émission de Ron, après un match du Canadien, seront plus farfelus et sans doute euphoriques après une victoire.

La bonne nouvelle, c’est que le monde devrait généralement être plus gentil puisque la mari accentue la sociabilité. Ainsi, si dans une des allées du IGA un parfait inconnu vous demande comment va la famille, vous saurez pourquoi. Par ailleurs, si votre coiffeuse devient soudainement triste et piteuse parce qu’elle n’a jamais aimé la couleur de sa chaise, vous devinerez qu’elle vient d’atteindre son down.

Les oublis vont se multiplier et vous ne vous poserez plus de question lorsque vous retrouverez le savon à vaisselle dans le frigo ou que vous croiserez votre voisin chaussé de deux souliers non identiques. À Noël, le petit renne au nez rouge sera peut-être chanté par le neveu aux yeux rouges, et ne soyez pas étonnés si, pour la première fois, on vous sert de la dinde fourrée de pepperoni.