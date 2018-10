La justice rattrape un pédophile plus de 20 ans plus tard

La justice a rattrapé un Blainvillois coupable d’avoir agressé sexuellement trois filles dans les années 1990, même si sa sentence d’un an de prison ne réparera pas tous les dommages qu’il a causés.

Photo courtoisie Normand Gagnon

Condamné

« Ma sexualité a été volée par cet homme. Cette agression ne cessera jamais de me hanter, les conséquences sont majeures », a lancé une victime de Normand Gagnon lors de son récent témoignage au palais de justice de Laval.

Même si son enfance a été volée il y a plus de 20 ans, elle continue de subir le traumatisme qui a bouleversé sa vie.

Gagnon, 59 ans, s’en était pris individuellement à trois jeunes filles qui avaient entre 10 et 14 ans. Et déjà, à l’époque, il savait qu’il commettait un crime.

« Je ne devrais pas faire ça », avait-il dit à l’une des filles après lui avoir fait subir des contacts sexuels.

Briser le silence

La loi du silence a toutefois régné pendant longtemps, jusqu’à ce que les victimes décident de dénoncer. Mais la tâche n’a pas été facile, a raconté l’une d’elles, même si elle a pu compter sur le soutien de ses proches.

« Ce n’est pas une chose facile à faire, a-t-elle témoigné à la cour. On espère être crue, on a peur de la réaction des gens. Briser le silence, c’est parler à la police, exposer son intimité à des étrangers... »

Gagnon a finalement été accusé au criminel. Il a ensuite plaidé coupable, et, à la suggestion des avocats, le retraité a écopé d’un an de prison et d’une probation de deux ans, en plus d’être inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

« Peu importe la peine, les conséquences ne seront jamais équitables », a réagi une des victimes.

Des dommages

La deuxième fille, de son côté, a raconté avec émotion que son traumatisme est encore présent et que « rien ne pourra réparer le mal » que Gagnon a causé.

« Tu as volé mon enfance, c’est impardonnable », a-t-elle lancé en direction de son agresseur.

La troisième victime affirme pour sa part être depuis incapable de porter des « vêtements sexy ». « J’ai envie de cracher au visage de tous ces vieux-là qui me regardent avec un air pétillant, a-t-elle confié à la cour. Il faut que les gens ignobles comme [Gagnon] soient punis. »

Gagnon a pour sa part pris brièvement la parole pour s’excuser.

« Ce sont des choses qui n’auraient jamais dû arriver. L’homme que je suis devenu n’a aucun rapport avec ce qui s’est passé. Je m’excuse sincèrement », a-t-il dit avant de se faire passer les menottes et d’être emmené en détention.