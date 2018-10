Meurtre à Yamachiche: Ophélie enlevée en lien avec un vol d’argent?

Deux jours après la découverte du corps d’Ophélie Martin-Cyr, dans un champ de Yamachiche, le mystère se dissipe lentement autour de cette affaire qui a fait trois morts.

Selon ce qu’a pu apprendre l’ex-sergent de la Sûreté du Québec et collaborateur de TVA Nouvelles Jean-François Brochu, Ophélie Martin-Cyr et la jeune femme de 21 ans qui l’accompagnait, mais qui a réussi à s’enfuir, auraient été enlevées en lien avec un vol d’argent.

«Il y aurait eu un important vol d’argent chez l’un de deux suspects dans cette affaire et c’est à partir de là que les individus, je ne sais pas pour quelle raison, auraient enlevé Ophélie et sa copine dans le but de les interroger et de leur soutirer le nom d’un éventuel suspect en lien avec le vol», a affirmé M. Brochu lors de l’émission Le Québec matin, sur les ondes de LCN.

L’expert en enquêtes policières souligne d’ailleurs l’apport de la jeune femme qui a survécu qui a sans doute permis de rapidement mettre les enquêteurs sur les traces des deux suspects, René Kègle et Francis Martel, qui ont été arrêtés quelques heures à peine après que leur photo eut été diffusée par les médias.

Par ailleurs, le mystère persiste autour des deux corps qui ont été découverts dans un véhicule incendié à une trentaine de kilomètres de l’endroit où a été retrouvée la jeune Ophélie.

«La voiture est tellement calcinée... Les policiers essayent de trouver un numéro de série. Il y a certains endroits où on peut trouver ça sur une voiture calcinée. Il s’agit d’un VUS. Alors si vous connaissez quelqu’un qui est manquant avec un VUS, ça serait peut-être une bonne idée de communiquer avec la SQ pour faire avancer cette enquête plus rapidement», ajoute Jean-François Brochu.

Ses amies témoignent de ses mauvaises fréquentations

Des amies d’Ophélie Martin-Cyr ont livré puissant témoignage en envoyant un message sans équivoque à ceux qui auraient enlevé la vie à leur amie.

«Ce que je veux qu’ils sachent, c’est qu’ils n’ont pas enlevé la vie d’une personne, ils ont gâché la vie de plusieurs personnes, et ça va nous suivre très très très longtemps. J’espère qu’ils vont regretter leur geste, et j’espère qu’ils vont comprendre un jour toute la souffrance qu’ils ont infligée à tout le monde» a expliqué Kary-Ann Brochu, l’une de ses proches.

«Je ne veux même pas m’imaginer ce qu’elle a pu ressentir à ce moment-là. Mais toutes ses amies, toute sa famille, tous les gens qui étaient près d’elle sont bouleversés par ça. C’est de leur faute à eux. J’espère qu’ils vont se sentir coupables, et j’espère que leur vie va être misérable jusqu’à la fin», a ajouté la jeune femme.

Mauvaises fréquentations

Une autre amie, Gabryelle Bouchard-Lamy était colocataire avec Ophélie Martin-Cyr, mais elle avait quitté le logement récemment parce qu’elle souhaitait s’éloigner de certaines personnes.

«On avait eu quelques petits problèmes en fait à cause de ses amitiés juste avant son décès. J’étais au courant, sauf que je ne peux pas vraiment en dire plus.»

Kary-Ann Brochu va dans le même sens.

«Ophélie avait renoué des amitiés avec des personnes qui n’étaient pas nécessairement bonnes pour elle, ce qui a un petit peu causé sa perte. On aurait aimé ça faire quelque chose pour l’aider, mais c’est une fille qui avait quand même une tête dure, on se le cachera pas. Ses choix restaient ses choix, on essayait de l’appuyer là-dedans.»

Ses amies croient qu’Ophélie était une bonne personne, mais qu’elle aurait fait de mauvais choix.

«Elle a essayé d’aider des gens qui n’étaient pas vraiment récupérables», croit Kary-Ann.

Gabryelle assure de son côté avoir mis en garde Ophélie sur ses fréquentations, et ce, à «plusieurs reprises».

«Quand j’ai vu qu’il n’y avait rien à faire avec sa tête de cochon, moi j’ai décidé de m’éloigner de ce cercle d’amis là», admet la jeune femme.

Rencontre avec le suspect

Kary-Ann Brochu a déjà eu l’occasion de rencontrer l’un des suspects dans cette affaire, René Kègle, 38 ans.

«Je l’avais déjà vu avec Ophélie, une fois et ça n’avait pas été un moment positif. C’est quelqu’un que je lui avais conseillé de ne jamais revoir. J’ai de la difficulté à comprendre ce qu’elle pouvait faire avec cette personne-là. Je suis bouleversée par ce qui s’est passé. On a hâte d’en savoir plus. »

C’est elle qui a eu le dernier contact avec Ophélie, mardi soir.

«J’étais supposée sortir avec elle, mais j’ai un garçon, je travaille, et j’étais vraiment fatiguée. On était sorties dimanche soir, alors j’ai décidé d’aller me coucher. Le lendemain matin je lui ai écrit pour prendre des nouvelles, mais je n’ai jamais eu de réponse.»