Nombreuses entraves à la circulation en fin de semaine

MONTRÉAL | Encore une fois, de nombreux travaux sur les axes autoroutiers font rendre difficiles les déplacements dans la région montréalaise. Les secteurs de l’échangeur Turcot, du pont Honoré-Mercier et du pont Champlain seront à éviter.

Pont Honoré-Mercier

Le pont Honoré-Mercier sera complètement fermé en direction de Kahnawake/ Rive-Sud (route 138 ouest), et la circulation se fera à contresens sur le pont en direction de Montréal (une voie par direction), de vendredi 22 h à mardi 5 h.

De ce fait, l’entrée de la rue Ailie pour la route 138 Ouest sera fermée selon le même horaire. Un détour sera possible via l’avenue Lafleur et la rue Clément.

Échangeur Turcot et autoroute 15

Les travaux de l’échangeur Turcot et l’autoroute 15 se feront entre le vendredi 23h59 et lundi 5h.

La bretelle de l’autoroute 15 Sud entre l’autoroute Décarie et l’accès au pont Champlain, ainsi que l’accès par la rue Girouard sera fermé. Un détour sera possible via la bretelle vers la route 136, en prenant la sortie 4 vers la rue de la Montagne, la rue Jean-d’Estrés, la rue Notre-Dame, le boulevard Robert-Bourassa et l’autoroute 10.

La bretelle de l’autoroute 20 Est en direction de l’autoroute 15 Nord sera fermée. La déviation prendra la bretelle pour l’autoroute 15 Sud et la sortie 62 via la rue Drake.

La bretelle entre la route 136 Ouest et l’autoroute 15 Nord sera complètement fermée. Le détour se fera via la sortie 60 vers l’autoroute 13 Nord et la sortie 3-E pour l’autoroute 520 Est, l’autoroute 40 Est et l’autoroute 15 Nord.

La bretelle de l’autoroute Décarie vers l’autoroute 20 en direction de Dorval sera fermée. Un détour via la route 136, la sortie 2 en direction de l’avenue Atwater et la rue Saint-Jacques, puis la rue Saint-Antoine et l’autoroute 720 Est sera mis en place.

La bretelle entre l’autoroute 15 Nord et l’autoroute 20 Ouest sera fermée. Le détour passera par l’autoroute Décarie et l’autoroute 520 Ouest.

L’autoroute 15 Sud sera aussi fermée entre la sortie 60 et l’entrée de l’autoroute 10 Est, sur l’île des Sœurs. Le détour passera par la sortie 60 via le boulevard Gaétan-Laberge. Les entrées de l’avenue Atwater et du boulevard Gaétan-Laberge sont de facto fermées.

Autoroute 13 et 40

La bretelle de l’autoroute 40 Est vers l’autoroute 13 Sud sera fermée vendredi 22h jusqu’à lundi 5h. Le détour passera par la sortie 8 et un demi-tour par la rue Thimens.

Pont Champlain

La route 132 sera fermée dans les deux sens sous le pont Champlain. Les automobilistes passeront par le boulevard Marie-Victorin.