Pertes notables prévues pour La Senza: la maison mère examine toutes les options

COLUMBUS, Ohio – L Brands, l’entreprise américaine qui détient la chaîne de lingerie La Senza, s’attend à ce que cette dernière déclare une perte non négligeable cette année, indiquant, au sujet de sa filiale, que toutes les options sont sur la table.

Jeudi, en dévoilant les résultats de ses ventes des dernières semaines, L Brands a souligné qu’elle s’attendait à ce que les revenus de La Senza pour 2018 se situent à environ 250 millions $ US, avec une perte d’exploitation d’environ 40 millions $ US.

«Dans le cadre de ses efforts constants visant à générer de la valeur pour les actionnaires et à se concentrer sur ses principales activités, la société a annoncé qu'elle examinait toutes les options pour sa division La Senza», a indiqué L Brands.

L Brands, qui détient également les bannières Victoria’s Secret, PINK, Bath & Body Works et Henri Bendel, avait complété l’acquisition de la montréalaise La Senza au début de 2007 pour environ 710 millions $ CAN. À l’époque, La Senza était propriétaire-exploitante de 326 magasins au Canada et comptait 341 autres magasins exploités dans 34 autres pays aux termes d'ententes d'utilisation de licences et de collaboration.

Actuellement, La Senza compte 126 magasins corporatifs en Amérique du Nord et 188 magasins internationaux non détenus par la société.

Le mois dernier, L Brands avait indiqué qu’elle fermera sa division des magasins de luxe Henri Bendel – spécialisés dans les accessoires pour femmes – après la saison des Fêtes.