Quatre ans de plus pour trafic de drogue en prison

Le fils du Hells Angels Sylvain « Shawny » Gagné n’en a pas fini avec la prison. Jason Gagné, qui purge une peine de 12 ans de pénitencier, vient de se voir ajouter quatre ans de détention à son dossier, pour avoir orchestré du trafic de drogue à partir de sa cellule.

Jason Gagné a plaidé coupable vendredi aux accusations de complot dans le but de trafic et de trafic de cocaïne, de méthamphétamine et de cannabis qui pesaient contre lui depuis mars.

Bien que « la peine aurait pu être plus sévère », a souligné le juge Steve Magnan, ce dernier a entériné la suggestion commune qui lui a été faite par la Couronne et la défense. La peine totale de Gagné est donc de 16 ans de pénitencier.

Le « patron »

Selon les faits présentés par la poursuite, la preuve a démontré que Gagné, incarcéré, contrôlait des opérations de trafic de cocaïne et de méthamphétamine, entre le 8 mai et le 4 juillet 2017.

Il était « le patron » de sa conjointe, Cynthia Blanchet, qui a d’ailleurs plaidé coupable, vendredi, à des accusations de possession de cocaïne et de méthamphétamine dans le but d’en faire le trafic. Le duo a trois coaccusés dans cette affaire.

Le projet Outrer mené par la Sûreté du Québec et d’autres corps policiers municipaux avait permis, le 4 juillet 2017, de démanteler un réseau de fournisseurs et de distributeurs de stupéfiants qui sévissait dans plusieurs régions de la province.