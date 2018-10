QuoiFaire: 5 activités à faire peu importe votre «mood» ce week-end

17h approche. Le verre de vin du vendredi soir aussi. C’est l’heure de décrocher et de penser à soi, peu importe quel type de «sorteux» vous êtes.

Que vous ayez envie de glisser dans vos joggings ou que vous aimiez mieux faire le party jusqu’au petit matin, il y a certainement une de ces activités qui saura vous plaire.

Voici donc 5 activités à mettre à votre agenda ce week-end, peu importe votre «mood».

1. Découvrir la cage d’escalier la plus «instagrammable» de Montréal

Pour les «artsy-fartsy», une visite dans le Mile-End s’impose puisque c’est là qu’on retrouve l’une des plus belles cages d’escalier de la ville. Cette dernière est considérée comme étant un «musée du streetart». L’accès est gratuit.

2. Cueillir des courges (et flatter des moutons) à Orford

Pour ceux qui voudraient profiter pleinement des couleurs, allez donc faire un road trip à Orford, plus précisément au Domaine Brassicole & Co. C’est là que vous pourrez cueillir une tonne de courges et surtout flatter des moutons. Une belle activité, pas très dispendieuse.

3. Faire des trouvailles «seconde main» à la vente de Ton Petit Look

Les blogueuses de Ton Petit Look organisent régulièrement des ventes de vêtements seconde main (en collaboration avec leurs autres amies influenceuses). C’est l’occasion parfaite de changer de garde-robe à prix doux.

4. Essayer le plateau de shooters arc-en-ciel

Gainsbourg

À Gatineau, le bistro et brasserie Gainsbourg vient tout juste de dévoiler un plateau de shooters arc-en-ciel absolument «instagrammable»! C’est l’excuse parfaite pour partir à la découverte de ce coin de pays avec vos BFFs.

5. «Zen-er» durant un cours de yoga gratuit dans le parc

Tous les week-ends, des cours de yoga gratuits sont organisés dans un des plus beaux parcs d’Ahuntsic. C’est l’occasion parfaite de relaxer dans un décor tout simplement magnifique.

