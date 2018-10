Record en vue pour une bouteille de whisky à plus d’un million de dollars

Une bouteille de whisky écossais millésime 1926 pourrait battre samedi le record de l’alcool le plus cher du monde, au-delà du million de dollars, lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby’s à New York.

Le précieux flacon a été rempli en 1986 par la maison écossaise The Macallan, après que le whisky a maturé en fût de chêne durant soixante années.

Contrairement au vin, le whisky cesse de maturer et se stabilise une fois en bouteille.

Le prix de la bouteille qui sera vendue samedi est estimé entre 700 000 et 1,2 million de dollars.

Fondée en 1924, The Macallan, dont la distillerie se trouve à Craigellachie, dans le nord de l’Ecosse, n’a produit que 40 bouteilles The Macallan millésime 1926 avec 60 ans de maturation.

Parmi elles, 12 possèdent une étiquette illustrée par Peter Blake, qui a notamment réalisé la pochette de l’album des Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (1967).

Le dessin de l’étiquette fait référence à des événements intervenus durant l’année 1926, notamment la tentative d’assassinat contre le dictateur italien Benito Mussolini ou la mort de l’acteur hollywoodien Rudolph Valentino.

Trois bouteilles The Macallan 1926 ont été vendues aux enchères ces six derniers mois pour plus d’un million de dollars chacune.

Mi-mai, à Hong Kong, un exemplaire avec l’étiquette de Peter Blake est parti pour 1,01 million de dollars. Le même jour, une version dont l’étiquette a été réalisée par l’artiste italien Valerio Adami, a été vendue, elle, pour 1,1 million de dollars.

Début octobre, une autre «Valerio Adami» a établi un nouveau record à 1,12 million de dollars, lors d’une vente à Edimbourg organisée par la maison Bonhams.

Par comparaison, le record pour une bouteille de vin de contenance standard est de 233 000 dollars pour un Chateau Lafite-Rothschild de 1869, adjugé lors d’une vente à Hong Kong en 2010.

La même année, une Impériale (6 litres) de Cheval Blanc 1947 a été achetée pour 304 000 dollars, à l’issue d’enchères organisées à Genêve.

Les enchères bénéficient aujourd’hui de la montée en puissance du whisky, désormais consommé mondialement et de plus en plus prisé en Asie.

The Macallan est un alcool «très très dense, riche et visqueux qui a une grande capacité à maturer et à ajouter de la complexité au whisky», a expliqué Jamie Ritchie, responsable des vins et spiritueux au sein de Sotheby’s.