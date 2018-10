«Révolution»: Des critères plus élevés

Devant l’excellence de certains danseurs, les maîtres de Révolution n’ont pas le choix d’élever leurs critères pour sélectionner ceux qui passent directement à l’étape suivante. Plusieurs très bons danseurs ont donc eu du mal à se démarquer, dimanche soir, lors de la dernière ronde des auditions.

Les 10 filles du groupe FLIP ont par contre tout de suite imposé leur rythme et leur agilité à créer des mouvements rapides parfaitement exécutés. Devant un numéro aussi fort, les maîtres n’ont eu d’autre choix que de les retenir, tout en leur mettant de la pression pour que leur prochain numéro soit aussi impressionnant.

Les amis Sunny et Tommy ont eu envie de montrer que le krump ne mérite pas la mauvaise réputation qu’il peut avoir dans le hip-hop où il est considéré comme une danse agressive. Leur numéro était plutôt léger et drôle, tout en étant techniquement irréprochable. « Vous avez enfin montré aux gens ce à quoi le krump devrait ressembler depuis des années », a lancé Laurent des Twins après que Jean-Marc Généreux les eut qualifiés de « vecteurs de bonheur ».

Grâce et harmonie

Tout en grâce et en harmonie, Fay et Keita ont livré un pas de deux classique précis et rigoureux. Les maîtres ont été éblouis par leur talent, même si Lydia aurait souhaité un peu plus de qualité d’interprétation chez le jeune couple.

Danseuses d’expérience, Merryn et Roxane ont quant à elles été merveilleuses dans leur chorégraphie contemporaine sur la chanson Entre l’ombre et la lumière enregistrée par Marie Carmen et Safia Nolin. Lydia Bouchard, qui a déjà travaillé avec elles, les a encensés pour leur prestation.

Le corps fluide et frêle, Mukoma s’est livré à beaucoup de contorsions dans son numéro de hip-hop. Les maîtres l’ont repêché pour la prochaine étape, même si les Twins pensent qu’il peut faire beaucoup mieux.

Les gars de The Fellaz ont été prodigieux, énergiques, mais aussi un peu brouillons. Alors qu’un des leurs s’est blessé en entrant sur scène, ils ont été au bout de leur incroyable révolution sans problème.

Le duo Willow, formé de William et Laura, était dans une sorte d’abandon total le temps de son numéro tout en finesse et en émotions. « La danse est une langue qui permet de créer de la poésie et c’est exactement ce que vous venez de faire », a commenté Jean-Marc Généreux.

Ballottage

De nombreux danseurs n’ont pas réussi à décrocher les trois votes des maîtres, cette semaine, comme Justin, 15 ans, qui a livré un solo contemporain très fort, mais imparfait. Il aura peut-être sa chance au ballottage, dimanche prochain. Même chose pour le groupe N-Igma qui fait de la danse percussive, un style qui mélange la claquette, la gigue et la danse celtique.

D’autres comme Asymmetry, Dario ainsi que Danielle et Léa ont aussi été placés au ballottage. Il n’a toutefois pas été possible de voir leurs numéros au complet.