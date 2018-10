Meurtre d’Ophélie Martin-Cyr: ses amies témoignent de ses mauvaises fréquentations

Des amies d’Ophélie Martin-Cyr ont livré puissant témoignage en envoyant un message sans équivoque à ceux qui auraient enlevé la vie à leur amie.

«Ce que je veux qu’ils sachent, c’est qu’ils n’ont pas enlevé la vie d’une personne, ils ont gâché la vie de plusieurs personnes, et ça va nous suivre très très très longtemps. J’espère qu’ils vont regretter leur geste, et j’espère qu’ils vont comprendre un jour toute la souffrance qu’ils ont infligée à tout le monde» a expliqué Kary-Ann Brochu, l’une de ses proches.

«Je ne veux même pas m’imaginer ce qu’elle a pu ressentir à ce moment-là. Mais toutes ses amies, toute sa famille, tous les gens qui étaient près d’elle sont bouleversés par ça. C’est de leur faute à eux. J’espère qu’ils vont se sentir coupables, et j’espère que leur vie va être misérable jusqu’à la fin», a ajouté la jeune femme.

Mauvaises fréquentations

Une autre amie, Gabryelle Bouchard-Lamy était colocataire avec Ophélie Martin-Cyr, mais elle avait quitté le logement récemment parce qu’elle souhaitait s’éloigner de certaines personnes.

«On avait eu quelques petits problèmes en fait à cause de ses amitiés juste avant son décès. J’étais au courant, sauf que je ne peux pas vraiment en dire plus.»

Kary-Ann Brochu va dans le même sens.

«Ophélie avait renoué des amitiés avec des personnes qui n’étaient pas nécessairement bonnes pour elle, ce qui a un petit peu causé sa perte. On aurait aimé ça faire quelque chose pour l’aider, mais c’est une fille qui avait quand même une tête dure, on se le cachera pas. Ses choix restaient ses choix, on essayait de l’appuyer là-dedans.»

Ses amies croient qu’Ophélie était une bonne personne, mais qu’elle aurait fait de mauvais choix.

«Elle a essayé d’aider des gens qui n’étaient pas vraiment récupérables», croit Kary-Ann.

Gabryelle assure de son côté avoir mis en garde Ophélie sur ses fréquentations, et ce, à «plusieurs reprises».

«Quand j’ai vu qu’il n’y avait rien à faire avec sa tête de cochon, moi j’ai décidé de m’éloigner de ce cercle d’amis là», admet la jeune femme.

Rencontre avec le suspect

Kary-Ann Brochu a déjà eu l’occasion de rencontrer l’un des suspects dans cette affaire, René Kègle, 38 ans.

«Je l’avais déjà vu avec Ophélie, une fois et ça n’avait pas été un moment positif. C’est quelqu’un que je lui avais conseillé de ne jamais revoir. J’ai de la difficulté à comprendre ce qu’elle pouvait faire avec cette personne-là. Je suis bouleversée par ce qui s’est passé. On a hâte d’en savoir plus. »

C’est elle qui a eu le dernier contact avec Ophélie, mardi soir.

«J’étais supposée sortir avec elle, mais j’ai un garçon, je travaille, et j’étais vraiment fatiguée. On était sorties dimanche soir, alors j’ai décidé d’aller me coucher. Le lendemain matin je lui ai écrit pour prendre des nouvelles, mais je n’ai jamais eu de réponse.»