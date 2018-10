Ludivine Reding: sur les traces de Harry Potter

La comédienne Ludivine Reding s’apprête à aller célébrer le 18 e anniversaire de son frère Godefroy en contrées étrangères. Et peut-être même monteront-ils ensemble à bord du Poudlard Express en attendant au quai 9 ¾, comme l’a fait l’apprenti sorcier Harry Potter.

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

« On part juste les deux. On est tous les deux des fans de Harry Potter. Je voyage beaucoup en sac à dos et j’initie mon frère à ce type de voyage là », relate celle qui a interprété Fanny dans Fugueuse, à la première du film Wolfe de Francis Bordeleau.