Un enfant meurt écrasé par un engin de chantier sur les Champs-Élysées

Paris | Un garçon de près de 3 ans est mort vendredi écrasé par un engin de chantier sur les Champs-Élysées à Paris et sa mère a été grièvement blessée, a-t-on appris de source policière.

L’accident, aux circonstances encore floues, a eu lieu «un peu avant midi» près du métro Franklin-Roosevelt, à peu près à mi-hauteur de la célèbre avenue.

D’après les premiers éléments de l’enquête, «un engin de chantier a écrasé la mère et le fils», a indiqué une source policière.

Le garçonnet est décédé sur place.

Sa mère, grièvement blessée, est entre la vie et la mort et a été évacuée en urgence vers un hôpital, a indiqué un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).

Une enquête a été ouverte du chef d’homicide et blessures involontaires et le conducteur de l’engin a été placé en garde à vue, selon deux sources judiciaire et policière.

Huit personnes ayant assisté à l’accident, choquées, ont par ailleurs été évacuées pour être soutenues psychologiquement, a précisé un porte-parole des pompiers.

Sur les lieux de l’accident dans l’après-midi, un engin de chantier de type pelleteuse était immobilisé sur la chaussée, près d’un passage piéton, a constaté un journaliste de l’AFP. De l’autre côté de l’avenue se trouve un grand chantier de rénovation d’immeuble.

Des policiers ont procédé à des observations et relevés, et ont notamment pris la mesure de la hauteur de la pelle.