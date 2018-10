Un spectacle hommage à Charles Aznavour présenté au Québec

Spectacle conçu en hommage au regretté Charles Aznavour, «Formidable!» sera présenté pour la première fois au Québec en novembre.

Créé avec l'accord du célèbre chanteur français décédé cette année, le concert revisite la carrière de celui à qui sont à jamais associés des titres tels que «La Bohème», «Hier encore» et «For Me Formidable».

Ces classiques de la chanson française seront interprétés par Jules Grison, avec sa guitare et son piano, quelques soirs au Québec, dont le 11 novembre au Théâtre Outremont à Montréal, ainsi que les 12 et 13 novembre au Théâtre Petit Champlain situé dans la Vieille Capitale. Cinq musiciens accompagneront l'artiste sur scène.

Initiative de Gil Marsalla et Director Productions – à qui on doit «Piaf! Le spectacle» –, l'oeuvre retracera la carrière de Charles Aznavour en musique, mais aussi grâce à des images et des vidéos.

L'album «Formidable!» est déjà en vente, tout comme les billets qu'il est possible de se procurer à l'adresse formidable-aznavour.com.