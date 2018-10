Cocooning automnal

Rien de tel que de profiter de l’hébergement douillet et complètement tendance de La Muse Auberge Bistro dans Baie-Saint-Paul. Parfaitement située dans le centre-ville, on y promet du repos et du plaisir pour les yeux et le ventre.

La Muse Auberge Bistro, dans Charlevoix, sort d’une cure de jeunesse. Plusieurs chambres ont été rénovées (les autres suivront en 2019) tout comme la réception et le grand salon. Les nouveaux propriétaires depuis un peu plus d’un an, Geneviève Benoît et Charles Pleau, y accueillent leurs invités avec enthousiasme dans un décor magnifique et chaleureux.

Wow !

La Muse propose 11 chambres en 4 catégories (Régulière, Supérieure, Supérieure double et Luxe) disposant toutes d’une salle de bain privée. Elles sont situées dans la partie victorienne datant de 1881 et dans celle plus moderne qui abritait autrefois un magasin général puis une boucherie. On apprécie le grand lit et parfois les deux grands lits ainsi que le charme et la modernité des chambres rénovées. Le confort y est indéniable comme la tranquillité et la pureté du blanc. La Luxe, qui a conservé sa décoration d’antan, profite d’un foyer et d’un bain thérapeutique double qui plaisent beaucoup, particulièrement à l’automne pour un peu de cocooning.

Des repas gourmands

La somptueuse maison victorienne abrite une table d’exception, le Bistro La Muse. Le copieux déjeuner promet des découvertes intéressantes de produits locaux de producteurs de la Route des Saveurs de Charlevoix. On choisit son plat parmi un généreux choix sur la carte. Au dîner et au souper, l’expérience gourmande se poursuit. Des produits sont cuisinés avec soin pour une avalanche de saveurs. Si le temps le permet encore, on prend le repas à la terrasse avec vue sur la jolie rue principale.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 149 $ incluant le déjeuner. Pour un déjeuner plus gourmand, on rajoute quelques dollars.

Services

Machine à café, thé et chocolat chaud, petit réfrigérateur, télévision, produits de soin, stationnement sont offerts. Les bornes de recharge pour les voitures électriques restent pratiques. Rangement sécuritaire pour les vélos.

Activités sur place

Le salon à la véranda vitrée avec vue sur le jardin arrière est magnifique, confortable et parfait pour discuter. À l’extérieur, tables et chaises sont disponibles pour les invités dans le jardin.

Activités tout près

Boutiques, restos et galeries d’art se visitent à pied. On profite du train de Charlevoix jusqu’à la fin octobre pour découvrir des panoramas en sillonnant le fleuve Saint-Laurent de Baie-Saint-Paul jusqu’à La Malbaie.

Coordonnées

La Muse Auberge Bistro

39 rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M3

Téléphone : 1 800 841-6839

►www.lamuse.com