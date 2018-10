Jean Chrétien vit-il sur Mars?

Cette semaine, dans une entrevue accordée au Nouvelliste, Jean Chrétien a dit que la meilleure chose à faire pour « régler » une bonne fois pour toutes le « faux problème » du port des signes religieux était de ne rien faire et de laisser passer le temps.

« La controverse s’estompera par elle-même, a-t-il lancé. Ça va disparaître naturellement... »

COMME PAR MAGIE !

Bien oui...

Regardez la France : c’est fou comme le problème est disparu par lui-même, non ?

Idem pour la Belgique, la Suisse, l’Italie, l’Allemagne, l’Angleterre...

C’est parti tout seul !

Un jour, la société civile au grand complet débattait de l’importance d’interdire ou pas les signes religieux. Le lendemain, pouf, le débat disparaissait comme par magie !

Plus de problème ! Tadam !

Plus personne ne demande de porter un signe religieux à l’école, à l’hôpital ou dans la police !

Il suffit de ne rien faire, et ça se règle tout seul !

Tiens, on devrait essayer ça pour la pauvreté, la violence sexuelle, la criminalité ou la pollution.

Tu ne fais rien pendant des années et... tadam ! Tu te réveilles un matin et le problème n’est plus là !

Envolé !

Rendu à ce stade, ce n’est plus de la naïveté : c’est de la pensée magique...

« HABITUER LES MENTALITÉS »

Je n’ai qu’une citation à proposer à monsieur Chrétien.

Un extrait d’un discours de Tariq Ramadan, l’islamologue préféré des Frères musulmans qui croupit maintenant en prison sous des accusations de viol.

« Il faut s’engager dans tous les domaines où l’on peut amener à changer les choses vers plus d’islam... »

« Plus on sera présent, plus des femmes avec leur hidjab seront présentes sur le plan social, présentes dans la discussion, expliquant leur démarche, expliquant qui elles sont, plus on habituera les mentalités et plus les choses changeront... »

« Il faut veiller au contrôle des programmes scolaires et les empêcher de véhiculer des valeurs non conformes à nos principes. »

« Il faut investir l’école publique en utilisant les espaces libres pour dispenser un enseignement religieux complémentaire... »

Si monsieur Chrétien croit que le problème du port des signes religieux ou des accommodements raisonnables va se régler de lui-même, sans l’intervention du politique, il vit sur une autre planète.

C’est justement parce que les gouvernements de plusieurs pays n’ont RIEN osé faire que l’islam radical avance ! Et pas seulement l’islam radical, mais toute autre croyance extrémiste !

UTILISONS LA CLAUSE DÉROGATOIRE

Non seulement François Legault a-t-il raison de vouloir interdire le port des signes religieux chez les fonctionnaires en position d’autorité, mais (comme plusieurs avocats et professeurs de droit l’ont écrit dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir hier), notre nouveau premier ministre ne doit pas avoir peur d’utiliser la clause dérogatoire pour soustraire la loi qu’il songe adopter à la tutelle des Chartes des droits et libertés. Le Québec a déjà utilisé la clause dérogatoire plus d’une centaine de fois, pour des sujets variés touchant l’agriculture, l’éducation, l’accès à l’emploi et les régimes de pension, et personne n’est mort.

Qu’un ancien premier ministre affirme que la meilleure façon de régler un problème est de ne rien faire est sidérant...