Laïcité pour les uns, xénophobie pour les autres

Une manifestation prolaïcité a rapidement provoqué des flammèches, samedi après-midi, à Québec, alors qu’une trentaine de contre-manifestants se sont butés devant le groupe protestataire avant même leur départ.

Quelque 150 manifestants étaient réunis dans le stationnement du centre communautaire Lucien-Borne. Plusieurs sont vêtus de chandails et casquettes des groupes identitaires Storm Alliance et Québec libre en action, en plus de membres affiliés à La Meute.

Avant même leur départ, une trentaine de contre-manifestants les ont rejoints, dénonçant un discours qu’ils jugent xénophobe.

Le ton est rapidement monté, les deux groupes s’échangeant insultes et même quelques menaces alors qu’ils étaient séparés par une ligne de policiers.

Photo Journal de Québec, Arnaud Koenig-Soutiere

Après plus d’une heure de face-à-face où le dialogue s’est visiblement avéré infructueux, les manifestants prolaïcité ont commencé leur marche vers l’Assemblée nationale, chahutant les contre-manifestants sous le regard attentif des autorités.

La marche doit se terminer sur la colline Parlementaire en empruntant notamment le boulevard René-Lévesque. Aucun groupe identitaire ne revendique l’organisation de la manifestation, qui se veut un «rassemblement citoyen».

Photo Journal de Québec, Arnaud Koenig-Soutiere

Plus de détails à venir.