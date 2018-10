Le bilan humain s'alourdit après le passage de l'ouragan Michael

MEXICO BEACH, Floride | L'ouragan Michael, qui a laissé dans son sillage des scènes de désolation en Floride, a fait au moins 17 morts, et les autorités craignaient que le bilan s'alourdisse encore alors que les opérations de sauvetage s'annonçaient longues.

Rétrogradé vendredi soir en simple tempête, Michael s'éloignait des côtes américaines dans la nuit de vendredi à samedi, mais le décompte de ses victimes continuait de grossir.

Michael s'est fracassé mercredi sur les côtes de Floride, charriant alors des vents à 250 km/h.

La petite station balnéaire de Mexico Beach est «dévastée», a déclaré à l'AFP le gouverneur de la Floride, Rick Scott, décrivant une «zone de guerre».

«C'est comme si une bombe avait explosé», a-t-il ajouté. «Nous nous efforçons de garder tout le monde en vie, fournir une assistance médicale à ceux qui en ont besoin et apporter ici de la nourriture et de l'eau».

Dans la petite ville, des dizaines de maisons, boutiques, restaurants du front de mer ont été entièrement emportés par les vents jusqu'à des centaines de mètres à l'intérieur des terres, ou réduits à des monceaux de débris.

Vendredi soir, la découverte du corps d'un vieil homme à Mexico Beach a porté à 8 le nombre de morts fait en Floride par cet ouragan, le plus violent qui ait frappé le nord-ouest de l'État depuis le début des relevés en 1851.

Michael a également touché d'autres États en remontant le long de la côte. Il a fait 5 morts en Virginie, 3 en Caroline du Nord - État déjà durement touché par l'ouragan Florence le mois dernier - et 1 en Géorgie, une fillette tuée lorsqu'un auvent de garage a atterri sur sa maison, selon les autorités.

Mais l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema) prévenait qu'on risquait de trouver encore des victimes. «Je m'attends à ce que le bilan augmente aujourd'hui et demain à mesure que nous circulons à travers les débris», a prévenu sur CNN le patron de la Fema, Brock Long.

Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait en Floride et dans l'État voisin de Géorgie, également durement touché, en début de semaine.

«Très peur»

Les secours étaient à pied d'oeuvre à Mexico Beach, où les hélicoptères militaires et civils passaient en rase-mottes. Ils ont notamment installé dans cette localité côtière, qui compte un millier de résidents à l'année, une tour de communication d'urgence, le réseau de téléphonie mobile étant hors service.

Malgré les consignes d'évacuation qui ont probablement sauvé de nombreuses vies, certains habitants étaient restés. Les survivants racontent l'enfer.

«On a eu très peur, on n'avait jamais vu quelque chose comme ça», confiait à l'AFP Rose Loth, 53 ans.

Et ceux qui sont partis découvrent à leur retour l'ampleur des dégâts, comme Bob Tenbrunson. Retraité, il s'était réfugié chez sa fille, à Panama City, à quelques kilomètres de là, et s'inquiète désormais pour la suite.

«J'ai dépensé mes économies et ma retraite pour venir ici, donc je ne peux pas vendre maintenant et je dois juste espérer que [la ville] soit reconstruite», témoigne-t-il, les mains salies après avoir déblayé les décombres.

«Mais j'ai de la chance, ma maison n'a pas été emportée. J'ai juste deux arbres qui sont tombés sur le toit et l'ont troué», ajoute-t-il.

«Une fois l'ouragan passé, vous êtes complètement perdu. Vous pouvez fermer les yeux et les rouvrir et vous ne savez plus où vous êtes», dit de son côté Charles Smith, qui espère pouvoir rouvrir un jour son motel avec vue sur la mer.

À Panama City, la situation aussi était préoccupante: maisons totalement détruites, toitures arrachées, bateaux encastrés les uns contre les autres, arbres jonchant le sol.

Pas de courant, routes fermées

Le courant n'était par ailleurs toujours pas rétabli vendredi pour plus d'un million de foyers dans les États touchés.

Partout, ce ne sont qu'inondations, arbres abattus, routes closes et débris.

Sur les réseaux sociaux affluent les images d'endroits submergés par la montée des eaux. En Virginie, les services d'urgence ont indiqué que 1.200 routes avaient été fermées.