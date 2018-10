Matthews ou McDavid?

À peine cinq matchs et tout Toronto est en effervescence. On peut comprendre l’enthousiasme des partisans des Maple Leafs. Depuis le temps qu’on attend le grand moment.

Et, voilà que tous les espoirs sont permis.

Et, dans l’euphorie, on se lance maintenant dans le jeu des comparaisons.

Vous aurez deviné que le spectaculaire début de saison de Auston Matthews, neuf buts en cinq matchs, amène à la question : Matthews ou Connor McDavid?

Wow.

Il est clair qu’à moins d’un revirement inattendu, les deux joueurs batailleront pour le championnat des pointeurs. Ceux qui croyaient que McDavid s’évaderait avec le trophée Art Ross dans sa poche arrière devront se raviser.

D’une part, Matthews évolue au sein d’une formation explosive en attaque. Les Leafs ont marqué 25 buts en cinq matchs jusqu’ici, je vous rappelle.

D’autre part, McDavid est le capitaine d’une formation qui laisse voir des signes inquiétants. Quand le rapide joueur de centre n’est pas sur la patinoire, que se passe-t-il chez les Oilers ? Rien du tout.

Par conséquent, sur la liste des entraîneurs susceptibles de perdre leur emploi, le nom de Todd McLellan vient au premier rang. Peter Chiarelli n’est pas à l’abri d’un grand ménage. Surtout quand on échange le joueur le plus utile à son équipe en 2017-18, Taylor Hall, aux Devils du New Jersey.

Improbable

Les Capitals de Washington qui reçoivent au coup de pied au derrière par les Devils du New Jersey, défaite de 6 à 0. Le Lightning de Tampa Bay qui s’écrase 4 à 1 devant les Canucks de Vancouver, à Tampa Bay. Les Jets de Winnipeg qui connaissent un début de saison plutôt ordinaire, sans éclat. Les Golden Knights de Vegas qui n’ont gagné aucun match à la régulière. Les Hurricanes de la Caroline qui présentent l’une des meilleures fiches de la jeune saison. Est-ce ça la parité ?...

La vitrine du Canadien semble de plus attrayante pour certaines équipes. Il appert que Marc Bergevin est sollicité par ses homologues. Le Canadien a un surplus d’attaquants...