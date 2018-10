Pascale Picard change de cap... et ce n’est pas une mauvaise chose

L’auteure-compositrice-interprète se réinvente sur ce quatrième album.

Pascale Picard - The Beauty We’ve Found

★★★ ½

Si l’artiste s’est tout d’abord fait connaître, guitare à la main et son « band » à ses côtés, Pascale Picard revient à la charge, en solo, quatre années après All Things Pass, avec un album plus sombre et sérieux.

À défaut d’une meilleure expression : disons que The Beauty We’ve Found est son fameux « album de la maturité ».

Du « band » à... Coldplay ?

Écrites en tournée puis après l’accouchement de l’artiste, ces nouvelles chansons – souvent plus pianotées sur l’ivoire que grattées sur la six cordes – s’avèrent plus épurées que le matériel proposé précédent. Une proposition plus pop que folk, sans toutefois délaisser son genre de prédilection, bien évidemment.

Je ne m’attendais pas à écrire ça un jour, mais cet album de Pascale Picard fait parfois écho à Parachutes de Coldplay. C’est un compliment, en passant. C’était bien avant que le groupe ne devienne insupportable.

La réalisation d’Antoine Gratton est somptueuse et n’abuse pas trop des cordes.

Oh, et pour celles et ceux qui réclamaient une pièce en français à l’artiste, Picard propose la ballade La tempête... qui vient confirmer que je préfère son matériel dans la langue de Shakespeare.

De maturité et de transition ?

Par sa prudence, The Beauty We’ve Found peut laisser croire qu’il marque un tournant dans la carrière de la chanteuse qui semble ici en infléchissement.

Bien que l’expression « album de transition » est galvaudée et tangue souvent vers le négatif, ce n’est pas le cas ici. Pascale Picard livre une proposition inattendue qui lui va bien.

Bref, du bon boulot.

Lady Gaga et Bradley Cooper - A Star Is Born

★★ ½

À l’image du fameux film du moment, la trame sonore de ce énième remake d’A Star Is Born divise. D’un côté, l’essentiel des pièces (dont la charmante reprise sans fard de La vie en rose) captive, mais l’œuvre – en fin de compte – croule sous les extraits de dialogues (13 pistes sur 34 !) et les pièces oubliées une fois au générique. Hair Body Face, par exemple, est une pièce essentielle au film pour marquer le changement de genre musical de la fameuse star, mais ça demeure une chanson pop générique en deçà de ce que Gaga produit habituellement.

Guillaume Beauregard - Disparition

★★★★

Il y a quatre ans, Guillaume Beauregard délaissait le punk rock cynique et revendicateur de Vulgaires Machins pour proposer D’étoiles, de pluie et de cendres, un premier album solo folk pop et plus personnel. En 2018, le chanteur en rajoute finalement avec Disparition, l’équivalent musical d’Empire Strikes Back. Bref, une œuvre dans le même filon que la précédente, mais encore plus sombre. Idéal pour l’automne... ou brailler un bon coup, c’est selon.

Wilfred Lebouthillier - Wilfred

★★★

15 ans plus tard, le jeune premier est devenu un vétéran, en quelque sorte, et ça s’entend sur Wilfred, son cinquième album. Si on peut reprocher à Lebouthilier de trop vernir ses pièces folk aux tendances country (pistage radio oblige ?), le chanteur a toutefois su, au fil des années, faire confiance à ses instincts plutôt qu’aux mouvances actuelles dans son genre de prédilection. Ne manque plus que quelqu’un pour le « challenger ». Sous la houlette d’un Dany Placard, par exemple, le bonhomme pourrait faire des ravages.

Coup de coeur

Soran - Soran

★★★ ½

Révélé au grand public par sa participation à la cuvée 2016 de La Voix, Soran dévoilait en septembre un premier maxi de six pièces convaincant que je découvre un brin sur le tard (désolé !). C’est de la grande pop que l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste nous offre. De la pop grandiose et ambitieuse, loin des clichés minant toujours le style musical. Les fans de Justin Timberlake devraient tendre l’oreille, même. Premier exercice oblige, Soran – l’œuvre homonyme – s’avère un peu trop sage, mais la suite est prometteuse. Si ce n’est pas déjà fait : à découvrir !