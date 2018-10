PGA : Chaude lutte à Kuala Lumpur

La lutte sera chaude jusqu’à la toute fin à la Classique CIMB de la PGA tandis que trois golfeurs se partagent la tête du tournoi à l’issue de la troisième ronde disputée samedi à Kuala Lumpur, en Malaisie.

L’Américain Gary Woodland, l’Australien Marc Leishman et l’Indien Shubhankar Sharma se retrouvent tous à -19.

Au total, 12 joueurs conservent une fiche de -15 ou mieux et semblent ainsi en bonne position pour l’emporter. C’est le cas de l’Américain Stewart Cink qui a remis une superbe carte de 63, samedi, après avoir réussi neuf oiselets et autant de normales. Il fait partie d’un groupe de six golfeurs à -15.

Le Sud-Africain Louis Oosthuizen et l’Américain Bronson Burgoon, chacun à -17, sont les plus menaçants pour le trio se trouvant au sommet.