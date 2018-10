Pont Jacques-Cartier: manifestation pour l'ouverture à l'année de la piste multifonctionnelle

Des cyclistes et des piétons ont manifesté samedi matin pour réclamer l’ouverture à l’année de la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier.

La société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a annoncé cette semaine que la piste ne serait pas exploitée cet hiver malgré un projet-pilote de déglaçage et de déneigement qui s’est déroulé lors de la dernière saison.

«C’est tout à fait absurde. Si on lit bien le rapport, il suffit simplement de passer une chenillette et c’est la façon la plus simple, la plus économique avec le moins d’impact environnemental, le plus d’acceptabilité sociale et ils font fi de leurs propres recommandations pour dire que ça devrait rester fermer», a lancé Mike Muchnnik de l’Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier.

Le rapport du projet-pilote montre du doigt les conditions météorologiques complexes du fleuve Saint-Laurent, qui favorisent la formation difficilement prévisible de glace noire, et affectent la qualité de la surface de roulement.

Autres facteurs, l'étroitesse de la piste, ses pentes longues et abruptes et ses virages serrés. On craint aussi les chutes de glace de la structure du pont.

«Il n’y en a pas de glace noire, on est trop haut au-dessus du fleuve pour qu’il y ait de l’humidité», a répliqué M. Muchnik.