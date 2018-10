Sur les traces de Bruno Mars

Quiconque a déjà vu Jérôme Couture sur scène sait que le chanteur aime danser. Le hic ? Son propre répertoire ne lui permettait pas de s’éclater à sa guise sur scène. Il remédie donc à la situation avec Mon paradis, un nouvel album résolument plus rythmé que les précédents. « J’étais tanné de devoir faire des reprises pour pouvoir danser en spectacle. Alors j’ai décidé de faire moi-même des chansons qui allaient me le permettre », annonce-t-il.

Certains diront que l’identité musicale de Jérôme Couture se précise de plus en plus avec Mon paradis, sa troisième offre arrivée dans les bacs cette semaine. Et ils n’auront pas forcément tort. Près de cinq ans après avoir été révélé au Québec tout entier grâce à La Voix, le chanteur de 34 ans poursuit son incursion dans le domaine de la pop vitaminée, certes, mais y rehausse le facteur rythme de plusieurs crans en s’appropriant désormais quelques accents électros.

« Je suis un gars de pop. J’aime ça. Alors j’ai toujours voulu aller dans la direction de Bruno Mars ou Justin Bieber dans ma carrière. De la musique qui groove, en français, il y en a de plus en plus, mais il n’y en a quand même pas tant que ça. », avance-t-il.

« On dirait qu’il y a une certaine gêne, au Québec, du côté des gars. Il faut que ce soit rock ou que ce soit folk, il faut gratter sa guitare. Mais j’ai l’impression qu’il y a un désir latent de danser chez tous les Québécois », ajoute-t-il.

C’est ainsi qu’il s’est lancé le défi de frayer son propre sillage dans le paysage musical québécois avec 11 nouvelles chansons. Les fans y reconnaîtront sa facture personnelle, mais seront témoins d’une quête encore plus poussée de faire bouger non seulement dans ses salles de spectacles, mais aussi sur scène.

Une tournée l’an prochain

Toutefois, il faudra s’armer de patience avant de voir Mon paradis transposé sur les planches. En effet, Jérôme Couture souhaite boucler la tournée Britishow avant d’entamer celle accompagnant son nouvel album, histoire de « fermer un dossier avant d’en ouvrir un autre ».

« Je veux aussi laisser les chansons de Mon paradis vivre un peu, trouver preneur chez les gens, avant de les emmener en tournée », souligne-t-il.

Mais même s’il ne prévoit prendre la route avec cet album qu’à l’automne 2019, il a déjà une idée bien précise de ce qu’il veut offrir à ses fans. Ceux qui auront assisté au lancement de Mon paradis à Montréal plus tôt cette semaine savent déjà, du moins en partie, à quoi s’attendre. Car cette soirée servait, selon Jérôme Couture, à « envoyer le signal » de ce qui se trame en arrière-scène.

« J’ai envie de sortir du set-up classique de l’auteur-compositeur-interprète­­­ sur scène avec sa guitare. J’ai pris un pas de recul pour réellement comprendre qui je suis en tant qu’artiste et j’ai réalisé que l’important, pour moi, c’était de réussir à me faire danser moi-même », avance-t-il.

« Avec ce genre de musique là, je crois que ça amène plusieurs choses, comme des danseurs avec moi sur la scène et des écrans qui diffusent des vidéos et des images influencées par la musique. J’ai envie de continuer de pousser encore plus loin en ce sens et, pourquoi pas, le faire dans des endroits de plus en plus gros. »

Toujours « à plus grande échelle »

Et il ne cache pas ses ambitions grandissantes qui pourraient même, éventuellement, comprendre un concert au Centre Bell. Voilà qui cadre bien dans sa lignée de carrière, que Jérôme Couture avait tracée alors qu’il était encore bien jeune, longtemps avant qu’il ne foule le plateau de La Voix.

« Depuis que j’ai fait mes premiers shows vers l’âge de 10 ans, j’étais déjà dans la pensée positive. Quand on me demandait où je me voyais 10 ans plus tard, je répondais toujours que je voulais faire exactement la même chose, mais à plus grande échelle. Et depuis, ça a toujours continué de grandir graduellement. Et j’ai l’intention que ça continue », conclut-il.

►L’album Mon paradis est présentement sur le marché.