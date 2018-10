Un fiasco pour le Québec

En effet, en écoutant Michaëlle Jean livrer son gênant dernier discours comme secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie, on ne pouvait s’empêcher de se demander qui avait bien pu avoir l’idée de l’installer là. Son ton emprunté, empesé et mélodramatique rappelait son affligeant discours vaguement autodérisoire où la gouverneure générale, manifestement imbibée, s’époumonait à dire qu’elle était « hot » devant un parterre de journalistes mal à l’aise.

Depuis son arrivée dans ses premières fonctions publiques, en 2005, Michaëlle Jean ne s’est jamais fait remarquer pour son jugement et la finesse de ses habiletés politiques. On a commenté abondamment ce qui s’apparentait à une conviction fédéraliste tardive, le vide de ses discours, la pompe toute monarchique qu’elle insufflait à sa tâche et ses habitudes dépensières.

Plus encore, on peut se demander quelle mouche a piqué Philippe Couillard et Christine St-Pierre pour qu’ils militent aussi fort pour Michaëlle Jean dont tout le monde, faut-il le rappeler encore, connaissait les faiblesses. Avec une Québécoise à la tête de l’OIF, il a fallu offrir le poste d’administrateur, numéro deux de l’organisation, à une candidature africaine. Il a donc fallu écarter la personne qui occupait cette fonction jusqu’alors. Il s’agissait du Québécois Clément Duhaime, personne faisant l’unanimité dans le réseau diplomatique québécois et respecté à la grandeur de la Francophonie, notamment pour son travail fidèle auprès d’Abdou Diouf, l’ancien secrétaire général.